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郝柏村見證百年歷史！白盟封他「一代傳奇」　網：真正跟中共火拼過的男人

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▲▼郝柏村。橫版（圖／達志影像／美聯社）

▲郝柏村3月30日於榮總辭世。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃可昀／綜合報導

前行政院長郝柏村因為中風引發器官衰竭，於今日14時47分在三軍總醫院辭世。白色正義聯盟表示，雖然大家對於郝柏村的生平事蹟都有不同解讀，但不可否認的是，「當年823砲戰，國共對立跟戒嚴時期，沒有這幫軍人守著，台灣早沒了。」

白色正義聯盟在臉書粉專PO文，不少人為郝柏村貼上了「媚共」的標籤，事實上，他是真的站在第一線和軍人並肩作戰的「一代傳奇」，且國軍在郝柏村時期戰力達到巔峰，博得不少人的景仰和敬佩。一名網友也在PTT表示，當年「823砲戰重挫共軍」，郝柏村因而獲得雲麾勳章與虎字榮譽旗，他是「真正跟中共火拼過的男人」，與平時在鍵盤上唇槍舌戰的網友不一樣，而且他直到離開人世前，「都堅持不承認中共政權的合法性」。

請繼續往下閱讀...

▲▼白盟誇郝柏村一代傳奇軍人。（圖／翻攝自白色正義聯盟）

▲白盟PO文憶郝柏村。（圖／翻攝自白色正義聯盟）

據了解，郝柏村生前不僅獲頒雲麾勳章、虎字榮譽旗，還得到卿雲勳章和青天白日勳章的認可，在823砲戰期間擔任最前線小金門陸軍步兵第九師師長，還曾遠赴美國陸軍指揮參謀學院深造，是中華民國留美將領之一，更是我國在位最久的參謀總長。

郝柏村17歲便從軍，歷經了抗日戰爭、國共內戰、國民黨遷台籍823砲戰，見證了過去100年大大小小的關鍵時刻，就連晚年仍以90歲高齡前往大陸抗日戰場，努力還原由國民政府領導對日抗戰的史實。

此外，考量到近日疫情非常時期，郝龍斌配合政府避免群聚的建議，目前暫時婉謝各界前往弔唁，待日後疫情趨緩，將再擇日舉辦告別式。

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