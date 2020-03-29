KTV復工3天被喊停！　顧客傻眼...唱到一半被請出去

▲四川成都KTV才剛復工，突然被通知暫停營業。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

日前，大陸四川25日才公告解禁，原本關閉的娛樂場所，像是酒吧、KTV、舞廳等可恢復營業。結果，不到三天政策大轉彎，成都各大KTV、網吧等場所都接到暫停營業的通知，不少顧客表示，「唱到一半就被請出門口。」

四川疫情應急指揮部25日發佈第14號公告，所有娛樂場所可以重新開業。不少業者忙著消毒工作開始宣傳營業消息，結果，不到三天時間，客人還沒正式上門，公告又改，全部立刻停業！

▲成都網友留言，唱到一半被告知暫停營業。（圖／翻攝 紅星新聞）

大陸紅星新聞指出，位於成都青羊區的溫莎KTV（順城店）接到可以復工的消息，開始準備營業，復工前後，都有消毒環境、員工檢測體溫等相關防疫工作，等到 28日才剛開始營業，接到政府消息馬上關閉，有顧客表示，「唱到一半被告知立刻停止營業，還好只是剛入場。」還有人去KTV的路上，被通知臨時關門。

業者表示，接到暫停營業的通知，立即用短信通知顧客「KTV將於3月28日19點開始暫停營業」，不少預約客人很失望，業者也不清楚，為何政策又改變。多家KTV顯示今日休息，預約一覽，顯示滿房，表示無法預約。

▲四川成都KTV行業突然被要求暫停營業，顧客唱到一半被請出去。（圖／翻攝 紅星新聞）

該報導指出，四川省文化和旅遊廳執法監督局相關負責人表示，這是大陸文旅部3月28日向全大陸發佈一條緊急通知，「對於所有復工的娛樂場所都要暫時關停，包括KTV、網吧、電影院等娛樂場所。」該負責人表示，不清楚緊急通知背後原因，對於何時能復工，也沒有時間表。

四川大學華西公共衛生學院流行病學教授欒榮生也表示，KTV是密封空間，不能開窗，消費者唱歌時的聲音比平時說話聲音還大，加上人與人距離太近，容易造成飛沫傳播，如果真有傳染源，很容易出問題。