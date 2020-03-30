影／案277兒喝咖啡害確診「觀光局官員卻沒採檢」　陳時中說原因

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，觀光局桃園機場旅服中心員工案269因曾接待過從菲律賓返國的觀光局官員之子案277而確診，今（30）日該名員工的5歲小孩案299也確診。交通部指出，案277的父親（觀光局官員）目前並沒有採檢，希望提案快點採檢他，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也對此說明。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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陳時中表示，要不要採檢最後還是要由疫調醫師來做決定，但現在大家觀念漸趨一致，因為案277的父親已經在居家隔離中，主要是認為沒有症狀的時候採驗效果差，可能會有偽陰性的狀況，會讓大家掉以輕心也不好，因此沒症狀就先不採，有症狀就會立刻採。

▲林佳龍下令調出案277所有行經路線的監視器，了解所有路過足跡。（圖／桃機提供）

林佳龍昨在臉書證實，觀光局這位確診的同仁，日前曾奉派在機場接待該局某位主管自海外返國的兒子（數日後也確診）。他怒批同仁奉派接待長官之子，涉有公器私用之嫌，要求交通部介入調查，在24小時內釐清狀況，如有特權，絕不寬貸。

觀光局長官交通部政務次長王國材今（30）日在立法院交通委員會中表示，該名長官當天沒請假就去接兒子，僅有口頭請假，至於後續行政調查部分，如果發現有假公濟私或是對自己親友有不當接待，調查後會提出完整說明，今天就會有結果。

該名長官上周還參加多場會議、餐敘，讓觀光局及相關旅遊業同仁人人自危，為了解案277在機場的所有足跡，林佳龍也下令調出所有案277行經的機場監視器。

王國材今也在立法院交通委員會後表示，剛剛初步了解觀光局長官目前還沒有採檢，上周參加多人會議的時候，當時他出席似乎也沒戴口罩，現在交通部希望趕快提案對他進行採檢，這樣才能知道下一步防疫作為是什麼。