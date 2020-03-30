案108奧捷團領隊染疫不治！醫憂「免疫過度反應」：攻打病毒煞不了車

▲台大醫院小兒部主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民。（圖／記者呂佳賢攝，資料照）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎昨（29）晚間新增一名死亡個案，是案108奧捷旅遊團的40多歲領隊，因不屬於年長者高危險群，可是從發病到過世才短短11天，讓人相當震驚。對此，專家推測，可能是「免疫過度反應」，體內免疫機制攻打病毒打過頭了，剎不了車，才造成惡化。

第三例死亡個案為案108奧捷團40多歲男性，於3月5日至3月14日帶團至奧地利、捷克旅遊，3月17日出現發燒症狀，衛生單位安排就醫採檢通報，於3月19日確診，住院隔離治療至今，不幸過世。中央流行疫情指揮中心昨晚間也證實死訊，並簡單表示個案本來就住在加護病房，狀況本來就不是很好。

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而關於免疫過度反應，台大醫院小兒部主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，當病毒侵入體內，人體的免疫機制就會自動去攻打病毒，一旦打過頭，煞不了車，就會發生免疫過度反應，因此可能惡化成嚴重肺炎。

黃立民解釋，一般來說，兒童跟幼童身體機制會跟病毒採取和平共處的方式，不會產生很強的免疫反應，但成年人會產生很強的免疫反應，急著要把病毒殺乾淨，一旦反應太強烈，短期間會對身體造成很大的傷害，如果採取和平共處的方式，可以慢慢打病毒，直到最後清除病毒。

黃立民說，在臨床上，免疫過度反應在流感等疾病感染也會發生，其實並不罕見，且有時候發生是很迅速的，時間短暫，一旦發生免疫過度反應，醫師可以視情況給予免疫調節劑；但他也坦言，有時候免疫調節劑不一定管用，也得視病患身體狀況。而案108的詳細病況，則有待指揮中心下午記者會說明。