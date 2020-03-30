蘭潭公廁整修沉睡大白熊入畫　新增穆斯林友善空間

▲蘭潭公廁整修為美麗又貼心的流動廁所 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升蘭潭公廁設施品質，嘉義市政府爭取交通部觀光局補助辦理「嘉義市蘭潭風景區公廁優化及環境設施整備工程｣，工程總經費735萬8,000元，並自今年3月1日起圍起安全圍籬進行施工，預定今年6月下旬完工。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，蘭潭月影潭心對面的公廁，是蘭潭三座公廁當中使用率最高的，為提升公廁服務品質、更友善各國且不同信仰的旅人，除重新整修公廁屋頂、外觀與周邊燈具設施外，也特別調整隔間，新增穆斯林如廁空間，目標透過通用設計概念建置更友善地旅遊服務設施，體貼不同族群需求，「安心又舒適的上廁所」。

考量到公廁施工，可能會影響運動者、遊客如廁的便利性，因此觀光新聞處特別配置9座臨時流動廁所，同時9座的其中1座更特別是無障礙專用流動廁所，滿足旅客使用需求。這9座流動廁所也擺脫以往灰綠灰藍的沉悶顏色，而特別設計了時下最夯大白熊可愛圖案，讓流動廁所變得更美麗。

觀光新聞處表示，雖然是短時間暫時性的流動廁所，市府也不馬虎，希望透過設計與美學裝飾，提升旅人對流動廁所的好感與滿意度，同時大白熊圖案與圍籬的設計，讓工程雖在施工中依然美麗，達到「施工不是隔離」、「圍籬不是障礙」的目標。

觀光新聞處也呼籲，施工期間造成不便，請市民朋友諒解，除請多加利用現場流動廁所外，也能改用林清求銅像旁公廁，市府會全力督導工程，確保能如質如期完工。

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