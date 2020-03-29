案277官員之子身分曝光　觀光局證實了：爸爸是內勤主管「現居家隔離中」

▲觀光局駐桃園機場員工確診。（圖／記者陳弘修攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，30多歲北部男性的案269，在觀光局桃園機場旅服中心工作，傳出因曾接待過從菲律賓返國的某部會官員之子案277而確診。觀光局稍早證實，案277的爸爸為觀光局內勤主管，目前正在居家隔離中，並沒有出現症狀。

觀光局副局長張錫聰表示，案277的爸爸是觀光局內勤主管，該主管20日去桃園機場接送小孩，但由於孩子要居家檢疫14天，因此他跟兒子的接觸僅有在機場接送的時候，隨後將兒子送至住處後，兩人並沒有同住，其他時間都沒有做密切接觸。

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張錫聰說，據現場同仁轉述，案269是在入境大廳接觸到案277，在等爸爸來接他的時候，有一起喝咖啡、寒暄聊天，目前觀光局局本部也只有該名內勤主管居家隔離，其他同仁沒有。

至於該主管在辦公室的接觸史為何？張錫聰表示，該名主管3/20去接兒子，3/23~3/27有進觀光局辦公室上班，3/28開始居家隔離，他上班期間全程都有戴口罩，因為是內勤主管，也比較少到外頭開會。平時該主管是否會接觸到局長？他表示，因為局長最近行程很忙，經常都在立法院，也出去外頭開會，大概連碰面機會都沒有。

張錫聰表示，該同仁在拿到居家隔離單後就有立即通知觀光局，昨天也有跟他聯繫過，他目前沒有任何症狀，只是不能出門，兒子確診難免會煩惱，但就是要面對治療，並做好自己的健康管理、配合疫調單位。

不過，由於局本部裡已有出現有人居家隔離的狀況，觀光局表示，在疫情開始時，就有要求辦公室、各地旅服中心、國家風景區等地要注意消毒，一開始是定期消毒，必要時候就強化消毒；居家辦公或分區辦公等，上周也已經準備好，有必要就會隨時啟動。

▲觀光局證實，28日公布的本土病例，其中一例為在桃園機場旅服中心工作的員工。（圖／記者黃國霖攝）



根據指揮中心公布資訊，案269為30多歲北部男性，23日、24日時出現肌肉痠痛、腹瀉、發燒等症狀，也因此分別前往診所、醫院就醫，不過狀況沒有改善，25日被醫院採檢通報，28日確診罹患新冠肺炎。該個案活動範圍以職場、住家為主，已經掌握同住家人、職場接觸者等共7人，會再進一步匡列就醫接觸者，同時調查個案發病前，是否有其他高風險暴露史。

指揮中心發言人莊人祥證實，案269跟案277在20日時有接觸，發病時間一個是22日、一個是23日，至於是否案277為案269的感染源頭之一？指揮中心認為有相當大的可能。他也說，在傳染病是有案例，雖然後傳染但先發病，應該是說有些疾病每個人的體質可能不太一樣，可能先感染、後感染的發病時間不一樣。

陳時中在記者會中也指出，他們應該是說有叔姪輩的家庭好友關係在，所以大概有這樣的接觸，當天有一起喝咖啡、茶，可能等車或等車爸爸來載時，時間大概有半個多小時。

不過，莊人祥後續補充，2人沒有叔姪關係，應該是待他有如叔姪，當天喝咖啡時，還有案277的爸爸在，應該有3個人在喝。

案277為境外移入個案，為本國籍20多歲的男子，去年12月15日至今年3月20日都待在菲律賓工作，3/26通報，3/28確診，發現管道為居家檢疫期間，症狀為喉嚨痛、發燒。

另外，今日新增個案中，案284長期於菲律賓工作，3月20日返國時，與案277搭乘同班機（長榮BR-282）；於26日居家檢疫期間，因身體不適，通知衛生單位就醫，今日確診；同住接觸者居家隔離中。

莊人祥指出，案277跟案284互相認識，疫調有說明，他們有在菲律賓宿霧機場遇見，面對面打招呼期間有戴口罩，但兩人是不同座位返台。

指揮中心也提醒，曾於當天搭乘同班機旅客，在居家檢疫期間務必留意自身健康狀況，如出現疑似症狀，請通知衛生單位安排就醫。

▲案269在桃園機場任職，曾接待過貴賓。（圖／記者陳弘修攝）

觀光局表示，該名確診男子為觀光局桃園機場旅服中心工作員工，主要工作是接待貴賓，曾接觸過一名菲律賓返台的人。傳出這名返台者是某部官員的兒子，日前也確診新冠肺炎，員工可能在陪等車的時候寒暄聊天遭染疫。

觀光局長周永暉上午受訪時澄清，觀光局接待都有一定的SOP，澄清禮遇通關是要按照規定，初步了解並沒有禮遇通關的待遇，但因為觀光局在機場的員工較少，都會隨時支援協助，可能會在櫃台或可能走動中協助等等，相關過程是不是有寒暄之類的行為，要尊重CDC調查相關接觸史的結果。他也強調「沒有所謂部會高官的兒子」，相關接觸狀況還是要讓CDC去查明比較適合，外界不要過度揣測。

另外，周永暉表示，目前觀光局已經做好超前部屬，分區辦公、異地上班的準備已經就緒，這兩天會跟CDC請教，如果認為有必要的話，都可以即時啟動上線。

知情人士指出，該名確診員工的工作是接待貴賓，平時也會在一、二航廈走動，他的生活十分單純，不是待在住家就是在辦公室，但最近機場進出的旅客大減，幾乎沒有貴賓、長官出入，該名男子仍然確診，已引發機場人員恐慌。

知情人士表示，該名確診男子最初是拉肚子與發燒，他本來以為只是諾羅病毒，但因為很不舒服，進一步就醫後才確診，其他相關的機場人員昨天就接獲通報，推測該男子恐怕是在機場內感染，如上廁所等，觸碰到其他確診者使用過的物品，導致感染。