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公車10元+谷關泡湯99元　台中溫泉超優惠只到4月底

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▲台中市府推出泡湯優惠方案。（圖／台中市政府提供）

▲台中市政府和業者推出泡湯優惠方案。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

清明連假戶外泡湯兼防疫，台中市政府觀旅局大推谷關、大坑、烏日及東勢四大名湯，不但能養顏美容，讓身體新陳代謝，放鬆身心提升免疫力，還能享受大自然的美景，民眾利用雙十公車政策，搭公車到谷關只要10元，泡湯99元，109元就能搞定，優惠價只到4月底。

觀旅局長林筱淇表示，台中有谷關、大坑、烏日、東勢溫泉四大名湯，各具獨特美景與在地特色，清明連假期間如果想外出透透氣，不妨來台中泡湯，谷關溫泉在日本明治時代發現，又稱「明治溫泉」，屬弱鹼性碳酸泉，水質清澈透明，浴後皮膚柔細。

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民眾來谷關不僅能泡湯，還可挑戰攀登谷關七雄、賞遊千年五葉松、品嚐鱘龍魚及體驗泰雅原住民文化，目前搭配雙十公車政策，搭公車只要10元，神木谷假期大飯店和麒麟峰溫泉會館推出99元優惠，每家限量50名。

有「台中後花園」之稱的大坑，12條親山步道各有特色，可分親子、休閒及健腳等級別，景區裡除了優質溫泉，還有各具風情的景觀咖啡店，還可順道新社探訪台灣最大的香菇產地，體驗職人養菇、品嘗菇類美食、欣賞綻放的紫藤花。

烏日的清新溫泉度假飯店也提供碳酸氫鈉泉，亦稱「美姬湯」，水質為弱鹼性，含輕微鐵質，可軟化角質層，因位處大肚山上，景觀遼闊，晚上可俯瞰中部地區燦爛夜景，附近還有芬園花卉生產休憩園區、望高寮、知高圳步道、筏子溪河濱公園步道、禾豐橋等特色景點。

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