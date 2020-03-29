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清明連假返鄉車潮估4/1午後湧現　蘇花改、南迴改「最塞時間」曝

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▲▼2020春節7天連假20萬車潮湧入蘇花改，創下蘇花公路通車88年來最高交通量。（圖／警方提供，下同）

▲自蘇花改通車後，連假期間車潮眾多。（圖／警方提供）

記者賴文萱／台北報導

清明節4天連假就要到來，公路總局預估，返鄉車潮將自4月1日下午起湧現，觀光地區車潮則集中在4月2日至4日上午，祭祖掃墓車潮則估從4月3日上午至4日或4月5日上午。公路總局也整理出連假期間省道重要路段及預估尖峰時段，並建議民眾可多搭乘大眾運輸工具前往。

清明連假期間，針對自行開車的民眾，公路總局預估，自4月1日（三）下午起開始出現返鄉車潮，觀光風景地區車潮將集中於4月2日至4月4日上午，祭祖掃墓車潮預估於4月3日上午至4月4日或4月5日上午，西部返回工作地車潮則預計於4月5日晚間陸續出現。

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▲▼清明連假4重要省道「最塞時間」曝。（圖／公路總局提供）

▲清明連假4重要省道「最塞時間」曝。（圖／公路總局提供）

公路總局也研判省道易壅塞路段包含往來東西部之主要幹道，如：台9線蘇花公路、南迴公路，及台61線西濱快速公路等；銜接高速公路之路段，如：台65線、台74線、台86線快速公路，台9線及台14線銜接各國道交流道等；重要觀光熱點鄰近路段，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

▲▼防武漢肺炎，客運加強消毒。（圖／公路總局提供）

▲防疫情延燒，國道客運全面加強消毒。（圖／公路總局提供）

為鼓勵民眾提前掃墓以分散人潮，公路總局於清明連假前一周六、日（3月28日、29日）及清明節連續假期疏運期間（4月1日至4月5日），推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有14家公路客運業者配合提供90條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠。

民眾搭乘所有國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠。

另假期出遊民眾還可搭乘「台灣好行」客運路線，公路總局將持續實施電子票證半價優惠措施，總計有39條路線可供選擇。

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