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在英國就發病！20多歲男「機場被攔截」確診...同校還有5人回台也染疫

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國，流感。（圖／記者李毓康攝）

▲今日新增16例。（圖／記者李毓康攝）

記者周姈姈／綜合報導

中央流行指揮中心今（28）日公佈最新疫情，單日新增16例確診，包括2例本土及14例境外移入。其中案272為20多歲男性，於1月6日至3月25日到英國就學，和案152、222至225等5人於英國就讀同校，案272於3月19日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診。

指揮中心指出，本土個案為50多歲男性(案268)及30多歲男性(案269)，兩人均無出國史。境外移入個案為9女5男，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月6日至26日，發病日介於3月1日至25日；個案發病前活動地包括北美洲(美國、加拿大)、歐洲(英國、西班牙、瑞士、捷克、愛爾蘭)、大洋洲(澳大利亞)及亞洲(菲律賓)，出國目的以就學或工作為主。

請繼續往下閱讀...

指揮中心表示，案268於2月28日至3月18日間陸續出現咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒等症狀曾多次就醫，3月20日因發燒、肺炎收治住院，經治療後症狀改善並於3月23日出院，但返家後又出現發燒、呼吸急促及腹瀉症狀，於3月25日再次就醫，經醫院採檢通報，於今日確診。衛生單位已初步掌握同住家人、職場及就醫接觸者等共102人，將進一步調查案268發病前活動史及暴露史，以釐清感染源。

案269於3月23日、24日因陸續出現肌肉痠痛、腹瀉及發燒症狀分別至診所及醫院就醫，醫院於3月25日採檢通報，於今日確診。衛生單位調查，案269平時活動地以職場及住家為主，目前已掌握同住家人及職場接觸者共7人，將進一步匡列就醫接觸者，並持續調查個案發病前是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

指揮中心指出，新增的境外移入個案中，2例與先前公布國外校園群聚有關，其中案272與案152、222至225等5人於英國就讀同校，案272於3月19日發病，3月25日入境時由機場採檢通報，於今日確診；截至目前該校相關群聚共6人確診。衛生單位調查，6人曾於3月14日、16日在英國當地聚餐，研判可能是引發群聚感染的原因。

另一例境外移入校園群聚個案為案276，與案58、64、80及213於西班牙就讀同校同系。案276於3月12日返國後進行居家檢疫，3月18日發病，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；截至目前該校相關群聚共5人確診。其

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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