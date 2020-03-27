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陳學聖：陳時中行政院副院長起跳　2022年可能選市長

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▲▼國民黨立委陳學聖召開「打發吹哨者，食安五環破功」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳學聖。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委陳學聖日前在政論節目《新聞面對面》提到，事情越來越複雜，涉及的層面越來越大，政府要思考的是，到底這一個指揮官，是不是還要讓陳時中繼續待下去。陳學聖此話一出讓他慘遭網友「出征」，他27日在節目上重申主張，並直言陳時中不會變岳飛，未來只會高升，至少行政院副院長起跳，2022年可能還選市長。

陳學聖表示，不是把陳時中這個醫護的這個指揮官角色換掉，而是依照我們現在紓困及防制條例，給總指揮官一個名副實至的一個該做的事情，已經不再只是單純一個防疫，已經涉及到其他周遭的事物出來，包括觀光產業，很多產業也講了一句話「我們除了醫護的陳時中之外，我們也需要產業的陳時中，用各式各樣的陳時中要出現。」

陳學聖指出，為什麼換陳時中，大家會覺得是要把陳時中驅逐出去？「不是！」是大家要去看到整個現在的紓困跟防治，已經不再只是單純的防疫，影響到經濟，影響到各式各樣的問題出現。

陳學聖提到，2003年為了防止SARS的紓困及防制條例，設立了委員會，主任委員是行政院長，這次的紓困及防制條例，現在的總指揮官照一級開設的話，應該是行政院長，在這個條例的第七條，類似獲有空白授權的緊急命令那樣那麼大的處分權。

陳學聖認為，陳時中握有尚方寶劍，可是各方問題這麼多的時候，是不是應該要更多的陳時中們進來？這時候誰來做領導？才講說應該名副實至的話，應該是蘇貞昌出來，「不是把陳時中感到一邊去說你做得不好，不是，是陳時中把防疫做得很好，但我們需要很多的陳時中們」。

陳學聖說，在野黨是烏鴉，要講出別人不敢講的話，要看到別人沒看到的問題，「我再次強調，如果今天只是單純的防疫，陳時中這一群人醫護人才做得很好，但現在已經從防疫擴散到其他相關，包刮你鎖國限制人民的行動自由」，要更提高層級。

陳學聖更說，「陳時中絕對不會變袁崇煥，更不會變岳飛，而且再這個疫情過後，他絕對會高升，而且高升最少是行政院副院長起跳，做得好可能是院長，然後2022年可能還選市長，都有可能，因為他獲得民眾給他高度的信賴」。

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