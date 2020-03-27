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彰化首例！在臉書捏造死亡司機生前行蹤　男遭罰3萬元

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▲唐男散佈假訊息被罰3萬元。（資料圖／翻攝自臉書花壇人俱樂部）

▲唐男捏造假訊息被罰3萬元。（資料圖／翻攝自臉書花壇人俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化首起針對疫情發佈不實訊息宣判！唐姓男子在臉書上散布假訊息，指白牌司機生前曾到過醫院、洗車房，甚至去了八大行業，其中洗車房員工已經開始發燒，被調查站約談，地檢依違反傳染病防治法散播不時訊息罪向法院聲請簡易判決處刑，地院認為唐男動機出於提醒，並於10分鐘就撤文，判處罰金3萬元。

中央疫情指揮中心於2月16日公布彰化白牌司機確診者過世消息，而唐姓民眾則是在隔天17日開始，用「礦泉水」帳號在有7萬名成員的「花壇人俱樂部」群組中，散布「彰化過世的人去過這些，然後XXX員工已經發燒了請大家小心」，及「……金馬路XXX、計程車、XXX醫院、理容KTV、XX醫院」，還假意提醒「這些(地方)都別去」。

被點名的醫院、汽車百貨等隨後都在官網正式澄清為假訊息，調查局獲報後溯源查出唐姓民眾涉嫌散布假訊息，造成民眾恐慌不安，在2月18日將他依涉嫌違反《傳染病防治法》約談到案。

唐男犯行於2月24日即遭檢方以違反傳染病防治法第63條之散播有關傳染病流行疫情之不實訊息，申請簡易判決，法官審酌，唐男所為誠屬不該，考量唐男坦承犯行，其動機在於提醒注意防疫，並於張貼後約10分鐘即將該文撤除，因此量處其刑，如易服勞役以1000元折算1日。全案可上訴。

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