國民黨：感謝川普簽署台北法案　行動支持台灣與民主價值





▲美國總統川普。（圖／取自白宮）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨27日針對美國總統川普簽署「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）表達感謝之意，印證了台美的深厚情誼，川普簽署該法案是再次以行動表示對台灣的支持與民主的核心價值。

同時，國民黨表示，國民黨也向領銜提案的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）及眾議員匡希恆（John Curtis）表達由衷謝意。賈德納與匡希恆二位國會議員長期支持台灣，不僅代表了美國人民堅定支持民主的核心價值，更展現了台美間的深厚情誼。

國民黨表示，希望在深化台美關係與雙邊互利的原則下，雙方得以透過更具體的行動，積極實踐該法案的立法精神，協助中華民國獲得更多參與世界的機會。

黨主席江啟臣則表示，中華民國是國際民主自由制度的守護者，也是美國堅實的盟友，國民黨願意與美國各界為促進台美關係、維持印太區域和平而努力。

最後，對於全球正值共同對抗新冠肺炎疫情之際，江啟臣強調，國民黨除了支持與友邦攜手進行全面抗疫合作外，也要向全世界受到疫情影響的友人表達祝福，期盼早日回歸正常生活。