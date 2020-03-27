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搖窗凝視挑釁！汐止改裝車「爆龍連合」鬼切惹眾怒　車主道歉：以後會好好開車

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記者莊智勝／新北報導

新北市一名網友在臉書社團「汐止集團」PO出行車紀錄器畫面，表示太太當天開車行經汐止區中興路、福德一路口，由於當時正值下班時間，車流相當多，但身旁一輛改裝車卻數度從右側逼近想要切入插隊，駕駛還一度搖下車窗對視、揮手，讓原PO太太自覺遭到挑釁，憤而將影片公開怒轟「這誰家的朋友？」在畫面曝光後，立即引發網友群起撻伐，而該輛改裝車車主也於8小時後出面道歉，「抱歉，我以後會好好開車！」

▲▼汐止中興路改裝車鬼切挑釁。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲改裝車車主搖下車窗向後凝視，還將手伸出狂揮，讓原PO太太覺得遭到挑釁。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

行車紀錄器畫面錄下，當時原PO太太駕車行經中興路與福德一路口正在停等紅燈，不料右側卻突然竄出一輛車尾印有「爆龍連合」字樣的黑色改裝車，不斷逼近試圖切入插隊，眼見原PO太太並無意相讓，還一度後退、前進想硬切，甚至搖下車窗轉頭凝視；待綠燈前車開始移動後，改裝車旋即迅速切出，駕駛還將手伸出車窗揮了揮，最後右轉駛進福德一路揚長離去。

▲▼汐止中興路改裝車鬼切挑釁。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲改裝車車尾還貼上「爆龍連合」字樣。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

原PO太太事後氣得在臉書上PO文痛批「請問一下這是誰家的朋友，麻煩轉告一下車道不是你家的，不要想切過來就一定要人家讓好不好？還在那邊看，是在看啥意思的啦！還有手在那邊揮什麼，我其實看不是很懂，是在哈囉？旁邊就是警察局，還要挑釁我？」

誇張畫面被轉PO到臉書「汐止集團」後，網友更是群起撻伐，「開車開這種鳥樣」、「這種危險駕駛真該檢舉」、「這種要檢舉他，教教他道路規則」、「他最後要右轉，阿是在切內線什麼，還不是要靠右」、「這不是我下午遇到的屁孩嗎？喇叭一路按到底」、「這人應該是下班時間出來找麻煩，我看到他在福德一路，前面3至4台車左轉社后二橋，他就長按喇叭，按好久！」

在畫面曝光後8小時，改裝車車主身分也被肉搜，最後親自現身留言向原PO致歉，「抱歉，我是車主，今天是我不對，因為趕時間所以這樣，我已知錯誤，以後會好好開車，抱歉，請大家原諒。以後不會再如此，請原諒，抱歉！」

▼車主在影片曝光8小時後現身道歉，「以後會好好開車」。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲▼汐止中興路改裝車鬼切挑釁。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

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