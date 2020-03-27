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直擊！外籍賣淫女湧中山區「掏寶」　論壇萬筆茶訊…只有警察看不到

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東南亞口音的女子大方的告知，接客地點就在中山區新生北路的某處。（翻攝自網路論壇）

圖、文／鏡週刊

新冠肺炎流行，我國確診的第32例，正是1名逃逸的外籍看護，讓各界擔心全台有近5萬名行蹤不明的移工，恐成了防疫破口。但在台北市中山區俗稱的五木特區內（林森北路），卻好像完全視目前的疫情於無物，仍有大量外籍女子來此賣淫，本刊調查，不少外籍的賣淫女以按摩名義在此做全套色情服務，更在網路上用暗號來規避查緝。

知情人士指出：「『本土』就不用說，當然就是台灣在地賣淫女，網路上還會以『左岸』來暗指大陸女子，『月亮』來代表越南女，『泡菜』與『櫻花』指的則是韓國與日本賣淫女。」在色情行業猖獗的中山區，這些暗號已成了業者與常客間的通關密語。

知情人士進一步表示：「業者還會用『泡茶』代表定點式的淫窟，而茶溫來表示年紀、茶色代表姿色、茶杯代表罩杯，甚至不少網友還會用回沖率來代表CP值，除此之外，還會以0.3S來暗指半套店、0.5S代表半套加上卸甲（脫衣）、1S代表完整性行為，企圖躲避查緝。」

本刊記者實際探訪，發現春色竟藏在普通舊式大樓的套房中。

本刊在某網路論壇上，看到1位自稱是月亮的越南藉賣淫女子，就按網站上電話實際撥打，在稍許片刻後，接聽的女性，的確操著濃濃東南亞的口音，她更大方的告知接客地點就在中山區新生北路某處。

記者依據賣淫女子所告知的地點前往，發現竟在1棟普通舊大樓的套房中，甚至樓下還有販賣情趣用品，進出的男子則都遮頭掩面，深怕被人認出似的，只不過仍看得出從大樓內走出的男子，一臉春風洋溢的樣子。

知情人士憂心的說：「通常這種外籍賣淫的硬體設備及衛生條件極差，甚至辦那檔事時是不帶口罩，與客人近距離體液交換，令人非常擔憂，由於賣淫不可能合法登記，加上他們都使用人頭手機，若是一有疫情，警方也難以掌握他們的行蹤。」

許多外籍賣淫女，紛紛轉戰這個中山區這個一級戰區淘金。（翻攝自網路）

不過近來，有許多外籍賣淫女，也紛紛轉戰這個一級戰區淘金，以「按摩」的名義來做色情服務，從網路某知名論壇就可發現，光在中山區就有上萬筆的賣淫資訊，其中不乏來自世界各國的「佳麗」。

知名論壇列有上萬筆中山區賣淫資訊。（翻攝自網路）

知名論壇列有上萬筆中山區賣淫資訊。（翻攝自網路）

其實在中山區，與色情相關的行業應有盡有，知情人士表示：「從陪看MTV的半套店、設有專車接送的全套按摩店，或者是俗稱一龍一鳳、號稱個人工作室的外籍色情按摩，要什麼有什麼。」就連網路上，都特別為了「中山區、林森北路」設立專區，將中山區稱作台灣最大淫窟，絲毫都不為過。

只是這些資訊公然被放在網站上，一般民眾隨處可見，甚至隨意就可以接觸到這些賣淫者，令人好奇警方為何都無所作為？才會任由外籍女子軍團在此大舉入侵，堂而皇之的做起各式色情交易，中山區根本成了「灰色地帶的情色特區。」

徐立信痛批全世界都知道，只有警察不知道。（翻攝自網路）

知情人士向本刊表示，這些人肉市場的業者，斷點與分工非常細膩，有經紀、雞房、阿姨3個層級，經紀就是一般人所稱的人蛇集團，會從國外挑選漂亮的女子，引進台灣後交由雞房安頓吃住，再將這些賣淫女子的照片交給不分男、女的下游業務（俗稱阿姨），去利用網路、社群、群組等方式，行銷這些小姐。

「只要有客戶喜歡，這些阿姨就向雞房預定時間，1個雞房可能接觸的阿姨高達上百個，所以才會常常在不同網站、社群上看到同一個小姐，其實都是同個雞房不同業務」，知情人士解釋說。

業務利用網路行銷小姐。（翻攝自網路）

業務利用網路行銷小姐。（翻攝自網路）

對於外籍女子移入中山區賣淫的現象，台北市議員徐立信則指出：「在這個全民防疫的時刻，讓我憂心的破口就是在於這些外籍賣淫女子，也就是所謂的『伊拉客』大軍，過去曾經在萬華區、大同區立地扎根，在轄區警方大力掃蕩之下，這些外籍賣淫女子，外溢流竄到『五木特區』，也就是中山區。」

 

徐更痛斥，中山區這一帶外籍賣淫狀況十分嚴重，賣淫地點都隱身在大樓與民房內，雖然他們還會用網路、代號、車夫，作為一層層過濾客人的手法，但事實有生意上門的話，這些業者也不會太仔細查客人，徐呼籲相關單位要嚴加處理，將防疫破口補上；而對於外籍賣淫女充斥中山區的狀況，他更諷刺中山分局說：「全世界都知道，只有警察不知道。」

對於如此毫不避諱在網路上攬客的外籍女賣淫情形，本刊致電中山分局詢問是否有相關作為，中山分局行政組表示，經詢問業管單位，並無發現有外籍女在中山區賣淫的相關情資。


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