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宅經濟效應　台隆手創館購物APP上線　免費加入會員現賺300元

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▲台隆手創館購物APP。（圖／台隆手創館提供）

▲台隆手創館購物APP上線，推加入會員就免費得300元抵用券。（圖／台隆手創館提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

新冠肺炎疫情近期在台因境外移入，確診個案暴增，各實體通路商也積極佈局線上購物平台與手機APP，將銷售導向「在家購物」，宅經濟模式興起，台隆手創館3／25起推出全新官方購物APP，主打免費加入會員後完成開卡，可獲得300元折價券，另還有生日會員獨享89折、會員點數抵消費等服務，近期也祭出防疫產品75折特惠。

隨著台灣新冠肺炎確診人數增加，也引發新一波民眾焦慮，除出現超商量販民生物資搶購潮，民眾也盡量不出門逛街、網購業績越來越夯，以日系商品居家小物在台累積口碑的台隆手創館，針對此一波新的宅經濟，也強化原有手機購物APP，以「HANDS台隆手創館官方購物網」重新上線，讓民眾可以在家買，首波從3／25上線首5日，也相當針對時事推出防疫商品特賣。

▲台隆手創館購物APP。（圖／台隆手創館提供）

▲優生乾洗手凝露60ml。

防疫商品包括原價89元的優生乾洗手凝露60ml，特價59元；售價450元的銀彈900抗菌防護噴劑100ml，特價299元，以及環境衛生的ARC-FLASH光觸媒潔淨液，原價1入199元，特價4入組596元，以及售價790元的潔守光觸媒次氯酸抗菌防護液500ml，獨家加贈2贈品價值299元的潔守專家光觸媒次氯酸守護液及市價800元的美之泉玻尿酸精華液。

▲台隆手創館購物APP。（圖／台隆手創館提供）

▲ARC-FLASH光觸媒潔淨液。

▲台隆手創館購物APP。（圖／台隆手創館提供）

▲銀彈900抗菌防護噴劑100ml。

此外，為招募新會員，新上線的APP也祭出「入會優惠」，民眾成功下載APP，即贈送200元抵用券，開卡成功後再加贈100元抵用券，現賺300元，另可享成功開卡會員生日禮89折優惠，日後消費滿100元積1點，3點可抵1元消費金額。

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