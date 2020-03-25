新增19例「4人是同校留學生」　個案「移動時間軸」曝光！國內確診達235人

▲本日新增19例關係圖，點圖放大。（圖／陳昱璇製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今（25）日確診新增19例，均為境外移入，為7男12女，年齡介於10多歲至60多歲，目前累積總數來到235例，《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表及懶人包，帶讀者們快速了解，本日新增個案的身分與關係。

指揮中心表示，個案發病前分別有英國、美國、埃及、荷蘭、法國、比利時、土耳其及泰國等國活動史，入境日介於3月12日至22日，發病日介於3月15日至23日。

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值得一提的是，「案222至案225」共4人與案152（3月17日入境，3月21日確診）就讀英國同一所學校，4人自3月15日至18日陸續發病，於3月22日入境時由機場攔檢通報，今日確診，研判為一起校園群聚。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

3月25日新增19例：

案例235：20多歲 男性

2月3日至3月20日，分別到比利時、土耳其、泰國等地就學，返台後進行居家檢疫，23日出現咳嗽症狀，通報採檢後今日確診。

案例234：20多歲 女性

2019年12月5日前往法國工作，3月18日於當地出現發燒症狀，3月20日返台後進行居家檢疫，24日通報採檢後今日確診。

案例233：20多歲 女性 與案210一同返台

2019年12月31日至2020年3月21日前往英國讀書，返台後進行居家檢疫，23日出現發燒、咳嗽、鼻塞、四肢無力等症狀，通報採檢後今日確診。

案例232：20多歲 女性

3月8日至11日赴美國工作，3月15日則到印尼出差，返台後22日出現發燒、喉嚨痛、全身倦怠、肌肉及關節痠痛等症狀，自行就醫後24日通報採檢，於今日確診。

案例231：10多歲 女性

2019年12月28日至2020年3月19日前往美國讀書，返台後進行居家檢疫，22日出現喉嚨癢、發燒、頭痛等症狀，同日通報採檢，於今日確診。

案例230：10多歲 女性

1月5日至3月21日前往美國讀書，返台後進行居家檢疫，22日出現發燒，24日通報採檢後，於今日確診。

案例229：30多歲 美國籍男性

3月4日至18日回美國，返台後進行居家檢疫，20日出現發燒、咳嗽、全身倦怠、肌肉痠痛，22日通報採檢後今日確診。

案例228：20多歲 女性

1月2日至3月17日前往荷蘭讀書，返台後進行居家檢疫，21日出現發燒、輕微流鼻水、輕微咳嗽、肺炎等症狀，22日通報採檢後，今日確診。

案例227：30多歲 女性

1月14日至3月22日居住於英國，15日於當地出現全身痠痛、發燒、喉嚨痛、咳嗽、肺炎等症狀，返台後於機場採檢後，今日確診。

案例226：60多歲 男性 埃及團團員

3月3日至12日跟團到埃及旅遊，返台後進行居家隔離，21日出現喉嚨乾症狀，22日通報採檢後，於今日確診。

案例225：20多歲 男性 與案152同校

1月6日前往英國讀書，3月15日於當地出現身體悶熱不適、肌肉痠痛、頭痛、味覺變差等情況，22日返台於機場採檢後，今日確診。

案例224：20多歲 女性 與案152同校

2019年9月16日前往英國讀書，3月18日於當地出現發燒、喉嚨痛等狀況，22日返台於機場採檢後，今日確診。

案例223：20多歲 女性 與案152同校

2019年7月20日前往英國讀書，3月17日於當地出現喉嚨痛、流鼻水、鼻塞、全身倦怠、關節痠痛、結膜充血等情況，22日返台於機場採檢後，今日確診。

案例222：20多歲 女性 與案152同校

1月10日前往英國讀書，3月16日出現咳嗽、流鼻水等症狀，22日返台於機場採檢後，今日確診。

案例221：20多歲 男性

2019年8月13日至12月21日、以及2020年1月1日至3月22日在英國就學，期間3月18日出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水等症狀，23日返台於機場採檢後，今日確診。

案例220：30多歲 女性

2月7日前往英國求職，3月19日出現發燒（耳溫量測37.7度）、肌肉痠痛、流鼻水、忽冷忽熱症狀，22日返台在機場採檢後，於今日確診。

案例219：20多歲 男性

2月20日至3月18日到美國工作，返台後進行居家檢疫，22日出現發燒、全身無力等狀況，23日通報採檢今日確診。

案例218：20多歲 女性

2019年8月26日赴美國讀書，3月17日於當地出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、呼吸困難、肺炎等症狀，3月20日返台後進行居家檢疫，21日通報採檢後今日確診。

案例217：10多歲 男性

1月10日至3月15日前往英國讀書，返台後進行居家檢疫，3月20日出現流鼻水症狀，22日通報採檢後今日確診。

▼台灣確診人數成長級距圖。（圖／曾梓倩製）