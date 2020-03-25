立委爆「長榮空服員」也確診　交通部、長榮回應了

▲立委邱顯智 。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，立委邱顯智今（25）日在立法院交通委員會中驚爆，繼華航2貨機機師確診後，另家航空公司也有空服員確診。對此，交通部政務次長王國材表示，對此還沒有掌握。

邱顯智在質詢時出示相關機組員簡訊，內容寫道已有空服員確診，他問王國材，除華航機師外，也有航空公司組員接獲通知，「我知道不是華航的，你知道是哪一家嗎？」

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▲華航、長榮驚爆都有機組人員確診。（圖／記者黃克翔攝）

對此，王國材回應，僅知道目前已知道華航有2個機師確診，空服員部分還沒有掌握到。但根據邱顯智的爆料內容，明白寫著是長榮航空，他也痛批交通部被蒙在鼓裡，很離譜。長榮航空則表示，針對個案不能做任何評論，一切由疫情指揮中心對外回應。

不過，立委何欣純後續質詢時則有不同意見，她問王國材，有規定機組員染疫第一時間要上報交通部嗎？王國材回應，主要是因為有個人隱私權的保護，交通部對航空公司是監理權，但有沒有確診是衛福部的專業，後續追蹤也是他們的負責，交通部是中央流行疫情指揮中心公告多少資料才會知道。

何欣純接著再問有法規規定一定要上報給交通部嗎？華航董事長謝世謙回應，應該沒有，我們是直接對指揮中心。何強調，交通部應該要講清楚，不要被其他委員混淆視聽。

另外，邱顯智質詢時，也怒批華航的防疫措施樣樣不如長榮，明明是國家航空公司，應該配合中央政策，但機上組員專用廁所、防疫宿舍，人家長榮通通都有，給組員的防疫包也只有1瓶水、2包泡麵、5包米果，被組員反應後，只把米果從經濟艙的改成商務艙的，痛斥華航弄得那麼爛，還要出言恐嚇員工。

謝世謙則表示，這些裡面每家公司經營條件不一樣，且防疫包是下飛機以後，沒有餐食食應急用的，他也強調，絕對是配合中央政策執行，但也會來做改善。

針對組員染疫一事，桃園市空服員職業工會指出，昨日有若干長榮空服員收到因組員確診需隔離的公司簡訊，工會向長榮航空公司求證，公司表示有收到組員疑似確診的通報，因此先從嚴隔離有相關接觸史的組員，但尚待疾管署的正式通報，基於個資保護和傳染病防治法，相關資料不便透露，皆遵循中央疫情指揮中心的判斷。

工會對有組員疑似確診一事深為遺憾，希望航空公司能對因公染疫的組員負起責任，包含相關醫療費用、撫卹補償並承諾保障組員後續的工作權。