《瘟疫公司》捐755萬元助抗新冠病毒！開發團隊將推「阻止疫情爆發」免費新模式

▲《瘟疫公司（Plague Inc.）》捐款25萬美元 。（圖／翻攝自Ndemic Creations官網）



實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球持續肆虐，不少公司、藝人都捐款助大家挺過難關。策略模擬遊戲《瘟疫公司（Plague Inc.）》也於23日發出聲明指出，目前遊戲開發商已經向WHO以及流行病防範創新聯盟（CEPI）捐款了25萬美元（約新台幣755萬元）。

據Pocket Gamer報導，《瘟疫公司》的創造者James Vaughan23日於開發團隊NDEMIC Creations官網發出聲明指出，「8年˙前，我從未想過現實世界會向《瘟疫公司》遊戲理的情況一樣，我們也更沒想到這麼多玩家會透過這款遊戲來幫助他們度過這場疫情；我們為能夠讓WHO和CEPI努力尋找COVID-19疫苗的重要項目提供支持而感到十分榮幸。」

▲▼Ndemic Creations決定增添讓玩家能夠阻止疫情爆發的新模式。（圖／翻攝自Ndemic Creations官網）



對此，聯合國基金會主席兼執行長伊麗莎白．庫森斯（Elizabeth Cousens）也指出，在這種情況下，全球合作比以往任何時候都來的重要，「我非常感謝Ndemic Creations向COVID-19團結響應基金會進行捐款，他們的捐款將支持世界衛生組織的救援工作。」

除了捐款援助外，《瘟疫公司》開發商Ndemic Creations也打破原有「感染世界」的遊戲模式，決定增添讓玩家能夠阻止疫情爆發、試圖拯救世界的新模式，目前受到了WHO以及疫情警報與反應網路組織（GOARU）等專家的幫助下開發，之後將對所有擁有此遊戲的玩家開放免費更新。