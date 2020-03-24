疫情蔓延「正在加速」…到達第三個10萬僅用4天！WHO：要主動進攻了

▲新冠肺炎迅速蔓延全球。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

世界衛生組織（WHO）當地時間23日召開新冠肺炎記者會，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，全球新冠肺炎疫情蔓延正在「加速」，「從確診首例到全球病例數達10萬，花了67天時間，而達到第二個10萬僅用了11天，第三個10萬僅用了4天。」

譚德塞呼籲，全球由預防型舉措轉入激進型舉措，「要求人們待在家裡、保持人際距離的措施是減緩病毒傳播和爭取時間的重要方式，但它們屬於防守措施，為了贏得勝利，需要採取積極和有針對性的策略，向病毒發起進攻，應檢測每一個疑似病例，隔離和處理每一個確診病例，追蹤並隔離每一個密切接觸者。」

他同時表示，為解決基本防護裝備以及製造所需材料短缺的問題，全球需要一同作出政治承諾和政治協調；本周，他將與20國集團的國家元首和政府首腦對話，請他們共同努力，增加產量，取消出口禁令，確保按需公平供應。

截至歐洲中部時間23日10時（北京時間23日17時），各國共報告新冠肺炎確診病例332930例，新增40788例，死亡14510例，新增1727例。中國以外新冠肺炎確診病例為251329例。

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