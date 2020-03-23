華府淪陷怎麼辦？美軍已擬定「絕密應變計畫」安排臨時領導人

▲美國憲法規定的所有總統繼任人選都喪失履行職務能力時，可能推舉作戰指揮官出面領導美國。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

全美疫情嚴峻，即使美國總統川普和副總統潘斯聲稱自己篩檢呈現陰性，仍有不少人憂心若國會、行政部門及最高法院未來將出現更多官員因新冠肺炎而倒下，屆時將被迫實行「政府緊急應變計畫」，包括疏散華府或將領導權力下放給在偏遠地區隔離的二階官員們，以確保繼續維繫政府運作。

據《新聞周刊》報導，美軍已準備好最高機密的應變計畫，以備憲法規定的所有繼任者都喪失履行義務能力時的最糟狀況，並已經在3個多禮拜前發布待命指令，這不僅是為了保護華盛頓，也為了某種形式的戒嚴做準備。

▲現年55歲的北方司令部指揮官歐蕭格尼西上將（Gen Terrence J. O' Shaughnessy），理論上將在無人能領導美國政府的情況下，擔任臨時領導人。（圖／翻攝自維基百科）

據文件及軍事學家採訪指出，代號為Octagon、Freejack和Zodiac的計畫是為了確保政府運作的秘密決議，在這些緊急計畫中，權力將繞過憲法規範的正常模式直接下放，美國將直接受到軍事管制。

一名資深官員表示，「我們正面對新的挑戰」，911事件後安排的應急計畫已經不合時宜，他甚至開玩笑的說，美國人最好先認識歐蕭格尼西上將（Gen Terrence J. O' Shaughnessy），因為在選出新一任的民選領袖之前，這名55歲的北方司令部指揮官理論上將是未來華府深陷疫情時的臨時領導者。