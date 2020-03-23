美F-15E演習掛載B61-12核炸彈　價錢比等重黃金貴兩倍

▲美軍戰鬥機F-15E掛核彈參加軍演。（圖／翻攝自YouTube／U.S. MILITARY CENTRAL）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國空軍近日在內華達州南部的訓練場，與其他盟友一起舉行「紅旗」（Red Flag）模擬空戰演練，同時還有許多新型武器測試，特別的是，被分配到埃格林空軍基地（Eglin Air ForceBase,AFB）的F-15E戰鬥機，攜帶著美國最新研發的B61核彈武器（B61-12型）一同參加演習。

根據thedrive報導，一名攝影師拍攝的照片曝光，發現F-15E掛載新型核彈參加演習，雖然目前還不知道，為何F-15E會攜帶核武器，儘管在紅旗演習中，戰機開展實戰武器發射任務並不罕見，但是F-15E掛載核彈出場還是引起大家的關注。

B61-12核彈的研發計畫，是美國空軍唯一配備的戰術核炸彈的重要升級項目，但是該計畫目前遇到成本超支的問題。據了解，升級後的B61-12新型核彈，每枚至少要價2700萬美元，價錢相當於兩倍與它等重黃金的價值。若確定使用此款核彈，F-15E、F-16和B-2三款戰機都將是該武器的主要搭載平台。

而B61出現在「紅旗」軍演的中，很可能是美國空軍與北約盟國進行了一次聯合操作演練，德國、義大利和西班牙都出動了戰鬥機參加此次的演習，這樣大型的聯合演練，是北約在歐洲核威懾力量的關鍵所在。