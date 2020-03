紐約市發「抗疫性愛指南」：在家尻尻最安全、拒絕婚外情

▲封成令前一天,紐約市政府專為市民推出一份「抗疫性愛指南」,建議如何在減少傳染可能的情況下享受性愛。(圖/翻攝自紐約市政府)



實習記者陳妙津/綜合報導

紐約市衛生局近日公布一份2頁的「抗疫性愛指南」,建議在封城令中的1900萬居民疫情期間性行為的注意事項,除了單一性伴侶、使用簡訊及聊天室聯繫外,還稱「你是自己最好的性伴侶」,建議居民們自慰最好。指南發布後,立刻在社群媒體上引起騷動,不少網友笑稱這是份「尻尻指南」。

據《紐約時報》報導,該份指南在封城前一天公布,開頭指出「為防範冠狀病毒擴散,所有紐約人應該在家中,減少人際接觸」,接著提出「疫情期間是否可以做愛嗎」一問,衛生局並沒有正面回答,而是提供各種「減低病毒傳播的性愛技巧」給市民。

▲指南中詳細寫道,自慰不會傳染新冠肺炎。(圖/示意圖/達志影像,下同)



指南中大力推薦,「你是自己最安全的性伴侶」,並詳細寫到,「自慰不會傳染新冠肺炎,只要在尻尻前後用肥皂仔細洗好手和玩具至少20秒,就非常安全」,不過若實在忍不住,第二安全的方法就是保持極少數的性伴侶。

內容提到,目前研究中發現冠狀病毒除了透過口沫傳染外,在患者糞便中也有病毒,不過在精液和陰道內尚未發現,因此民眾最好減少接吻、保持單一性伴侶,別搞婚外情,「若你已經和其他第三者發生關係,應該盡可能減少伴侶數量」。

針對性工作者及有約跑習慣的人,衛生局建議暫時提停止約會,或是利用線上聊天室聯繫或性愛,甚至用心另闢出小節教導大家在口交、肛交時應如何保護自己免於病毒侵害,以及在性愛聊天前後對使用的「道具」進行適當消毒。

“You are your safest sex partner” — obsessed with NYC’s guide to sex during corona pic.twitter.com/xuKRzD0Jhw