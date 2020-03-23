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紐約市發「抗疫性愛指南」：在家尻尻最安全、拒絕婚外情

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▲▼封成令前一天，紐約市政府專為市民推出一份「抗疫性愛指南」，建議如何在減少傳染可能的情況下享受性愛。（圖／翻攝自紐約市政府）

▲封成令前一天，紐約市政府專為市民推出一份「抗疫性愛指南」，建議如何在減少傳染可能的情況下享受性愛。（圖／翻攝自紐約市政府）

實習記者陳妙津／綜合報導

紐約市衛生局近日公布一份2頁的「抗疫性愛指南」，建議在封城令中的1900萬居民疫情期間性行為的注意事項，除了單一性伴侶、使用簡訊及聊天室聯繫外，還稱「你是自己最好的性伴侶」，建議居民們自慰最好。指南發布後，立刻在社群媒體上引起騷動，不少網友笑稱這是份「尻尻指南」。

據《紐約時報》報導，該份指南在封城前一天公布，開頭指出「為防範冠狀病毒擴散，所有紐約人應該在家中，減少人際接觸」，接著提出「疫情期間是否可以做愛嗎」一問，衛生局並沒有正面回答，而是提供各種「減低病毒傳播的性愛技巧」給市民。

（印到logo,勿使用）自慰，打手槍（圖／達志／示意圖）

▲指南中詳細寫道，自慰不會傳染新冠肺炎。（圖／示意圖／達志影像，下同）

指南中大力推薦，「你是自己最安全的性伴侶」，並詳細寫到，「自慰不會傳染新冠肺炎，只要在尻尻前後用肥皂仔細洗好手和玩具至少20秒，就非常安全」，不過若實在忍不住，第二安全的方法就是保持極少數的性伴侶。

內容提到，目前研究中發現冠狀病毒除了透過口沫傳染外，在患者糞便中也有病毒，不過在精液和陰道內尚未發現，因此民眾最好減少接吻、保持單一性伴侶，別搞婚外情，「若你已經和其他第三者發生關係，應該盡可能減少伴侶數量」。

自慰。（圖／示意圖／達志影像）

針對性工作者及有約跑習慣的人，衛生局建議暫時提停止約會，或是利用線上聊天室聯繫或性愛，甚至用心另闢出小節教導大家在口交、肛交時應如何保護自己免於病毒侵害，以及在性愛聊天前後對使用的「道具」進行適當消毒。

指南發表後立刻在網路引起熱議，許多網友覺得政府超貼心，戲稱是一份「尻尻指南」。還有不少人紛紛搞笑回應，「紐約市希望大家履行公民義務+自慰」、「做完了，可是我不住紐約欸」、「性行為的正確打開方式」、「笑到哭欸哈哈」、「某些已婚人士表示傻眼」、「我早就不幸當自己的性伴侶超久了，感謝疫情讓我繼續嗚嗚」。

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