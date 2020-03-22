留學生「返家高峰」來襲！港大梁卓偉：歐美入境全發「樣本瓶」檢測

▲疫情在全球蔓延，各國都加強邊境管制，甚至實施「封關」「鎖國」等政策。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府專家、香港大學醫學院院長梁卓偉22日表示，香港的新冠肺炎疫情正處於最高風險、最危險的轉捩點，確診病例數可能再度創新高，突破一天48例的紀錄，建議對所有歐美入境人士發放「樣本瓶」檢測，就算檢測耗費較多時間，也比不知道好。

梁卓偉在電視節目上指出，過去一周有眾多在海外留學、工作的港人返港，許多可能還處於潛伏期，症狀尚未出現，情況令人擔心，他相信不會持續有大量留學生返港，但未來一、兩星期會是最高峰，若能用盡一切方法撐過去，香港還是有機會守住，不會持續爆發大量本土病例。

▼香港地鐵站的乘客都戴上口罩。



梁卓偉認為，目前有必要擴大源頭檢測的範圍，對所有從歐美入境的人士發放「樣本瓶」，以收集樣本作為病毒檢測，盡快把患者分辨出來，「現在風險最高的，就是從英、法、瑞士及加拿大入境的人，如果每個都能發放一個瓶子，檢測綠能大大提升，就算6小時內很難有報告出來，12小時、24小時、48小時也可以，怎麼樣都比不知道好。」

梁卓偉提到，確診數字的上升，也與正常社交生活增加有關，未來幾天各方必須作出果斷決定，包含民眾必須自律，減少非必要外出，餐飲業者考慮暫停營業，甚至政府也可參考英國作法，下令關閉全城酒吧、餐廳、電影院、健身房等娛樂場所，但同時要確保基層「打工仔」的基本收入，「把社交的交叉感染風險降到最低，有機會逃過一劫。」

▼香港大學醫學院院長梁卓偉。（圖／翻攝HKU Medicine臉書）

