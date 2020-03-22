香港老字號「翠華」受衝擊　22年旗艦店「週一起暫吹熄燈號」

▲香港翠華中環旗艦店暫時吹熄燈號。（圖／翻攝微博 飲食男女雜誌）

記者任以芳／綜合報導

香港這一年多來，遇到反送中事件、新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，加上全球股市大波動，嚴重影響零售和飲食業。老字號快餐店翠華宣布，將關閉中環威靈頓街旗艦店，週一（23日）起將暫停營業。

過去半年，翠華先後結束3間分店，翠華主席李遠康接受記者查證時也坦承，旗艦店短期內暫停營業。被問及在疫情影響下，會否將有更多分店關閉，李遠康強調，集團一直有計劃租用不同地區的商舖，詳情容後再向外公布。

▲香港人夜生活少不了，靠近蘭桂坊的翠華旗艦店。（圖／翻攝微博 香港貿發局）

位於中環威靈頓街的翠華旗艦店，1998年開始營業至今近22年歷史。過去，香港影星楊千嬅和余文樂主演的《春嬌與志明》，片中有句經典台詞，「從蘭桂坊出來後，一定要去翠華。」這句話，深深烙印在香港人心底。

▲香港翠華中環旗艦店底部過大環境因素，23日起暫時停業。（圖／翻攝微博 飲食男女雜誌）

根據香港明報指出，當年挺過2003年SARS後，2012年上市，生意愈做愈大。如今，抵不過大環境因素，去年八月，位於銅鑼灣區4間分店，有兩家停業。 今年2月份，又關閉佐敦白加士街分店，中環德輔道中分店正常營運。

▲香港電影食神經典場景，珍寶海鮮舫3月初宣布暫時停業。（圖／翻攝 微博 雨前小憩）

受到衝擊香港老店，還有銅鑼灣40年老字號「蛇王二」。最新消息傳出，業者將在四月底租約到期後停業。另外，電影《食神》曾取景的知名的水上餐廳珍寶海鮮舫，3月初也宣布，解雇所有員工，暫時歇業。40年老店何時才會重新營運會，另行決定。這波疫情嚴重香港餐飲業，經濟消費比sars期間還蕭條，。