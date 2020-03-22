　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

香港老字號「翠華」受衝擊　22年旗艦店「週一起暫吹熄燈號」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港翠華旗艦店暫時吹熄燈號。（圖／翻攝微博　飲食男女雜誌、香港貿發局）

▲香港翠華中環旗艦店暫時吹熄燈號。（圖／翻攝微博　飲食男女雜誌）

記者任以芳／綜合報導

香港這一年多來，遇到反送中事件、新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，加上全球股市大波動，嚴重影響零售和飲食業。老字號快餐店翠華宣布，將關閉中環威靈頓街旗艦店，週一（23日）起將暫停營業。

過去半年，翠華先後結束3間分店，翠華主席李遠康接受記者查證時也坦承，旗艦店短期內暫停營業。被問及在疫情影響下，會否將有更多分店關閉，李遠康強調，集團一直有計劃租用不同地區的商舖，詳情容後再向外公布。

▲▼香港翠華旗艦店暫時吹熄燈號。（圖／翻攝微博　飲食男女雜誌、香港貿發局）

▲香港人夜生活少不了，靠近蘭桂坊的翠華旗艦店。（圖／翻攝微博　香港貿發局）

位於中環威靈頓街的翠華旗艦店，1998年開始營業至今近22年歷史。過去，香港影星楊千嬅和余文樂主演的《春嬌與志明》，片中有句經典台詞，「從蘭桂坊出來後，一定要去翠華。」這句話，深深烙印在香港人心底。

▲▼香港翠華旗艦店暫時吹熄燈號。（圖／翻攝微博　飲食男女雜誌、香港貿發局）

▲香港翠華中環旗艦店底部過大環境因素，23日起暫時停業。（圖／翻攝微博　飲食男女雜誌）

根據香港明報指出，當年挺過2003年SARS後，2012年上市，生意愈做愈大。如今，抵不過大環境因素，去年八月，位於銅鑼灣區4間分店，有兩家停業。 今年2月份，又關閉佐敦白加士街分店，中環德輔道中分店正常營運。

▲▼香港電影食神經典場景，珍寶海鮮舫3月初宣布暫時停業。（圖／翻攝　微博　雨前小憩）

▲香港電影食神經典場景，珍寶海鮮舫3月初宣布暫時停業。（圖／翻攝　微博　雨前小憩）

受到衝擊香港老店，還有銅鑼灣40年老字號「蛇王二」。最新消息傳出，業者將在四月底租約到期後停業。另外，電影《食神》曾取景的知名的水上餐廳珍寶海鮮舫，3月初也宣布，解雇所有員工，暫時歇業。40年老店何時才會重新營運會，另行決定。這波疫情嚴重香港餐飲業，經濟消費比sars期間還蕭條，。

ET快訊
花35元買零食中千萬！11、12月發票還有5張沒領　快來看是
萬人瞬間歸國　醫曝「隱性被傳染高危險族群」：可能造成更多人社
重擊防疫士氣！張上淳兒出國滑雪「發FB炫一波」　醫怒爆料：檢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人行：金融系統1137人染新冠肺炎　42人去世

香港老字號「翠華」受衝擊　22年旗艦店「週一起暫吹熄燈號」

留法陸生確診前「桃園轉機」　搭長榮2航班「航程超12小時」

12省官員帶頭「上館子」刺激消費　陸媒：官場新風尚

黑衣人丟燃燒彈！　港警施放催淚彈拘捕多人「含元朗議會主席」

中醫治新冠！　陸「化濕敗毒顆粒」獲首個中藥臨床批件

大陸新冠疫苗人體試驗！　志願者：打完後發燒「屁股肌肉酸」

大陸新增46例！　「湖北4日0新增」累計81054例

網傳武漢新增確診破100例　武漢官方澄清：數據客觀真實！

人民已認清真面目！　湖北政協葉青：官僚主義和病毒一樣致命

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

人行：金融系統1137人染新冠肺炎　42人去世

香港老字號「翠華」受衝擊　22年旗艦店「週一起暫吹熄燈號」

留法陸生確診前「桃園轉機」　搭長榮2航班「航程超12小時」

12省官員帶頭「上館子」刺激消費　陸媒：官場新風尚

黑衣人丟燃燒彈！　港警施放催淚彈拘捕多人「含元朗議會主席」

中醫治新冠！　陸「化濕敗毒顆粒」獲首個中藥臨床批件

大陸新冠疫苗人體試驗！　志願者：打完後發燒「屁股肌肉酸」

大陸新增46例！　「湖北4日0新增」累計81054例

網傳武漢新增確診破100例　武漢官方澄清：數據客觀真實！

人民已認清真面目！　湖北政協葉青：官僚主義和病毒一樣致命

影片爛到爆「根本沒內容」挨轟！　展榮雙手合十：請求大家原諒…揭創頻道真正原因

人行：金融系統1137人染新冠肺炎　42人去世

超狂賊沿街狂飆開車門擋警　贓車當保齡球...撞毀16汽機車3人傷

關指部6軍官「半夜溜進林森北路」叫小姐　國防部重懲調職列入汰除

台灣對假訊息攻擊「免疫」3主因　蔡英文前發言人投書外媒

失婚男車內尋短起火　歸仁警及時拉出搶救送醫

不斷更新／新加坡無限期暫停短期旅客「入境+過境」　澳洲再加碼百億援助金

本土美妝品牌搶攻北投家樂福　250坪商場預計5月中開幕

日職／王柏融首度對決松坂大輔　先發第5棒指定打擊

人體「對側控制」原因成謎　左撇子右腦強...所以聰明、有創意？

絕美理髮師中空爆乳剪男客頭毛　養眼片瘋傳❤本尊出面曝光價碼

大陸熱門新聞

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

火神山工人無法回家　連補助都領不到

封城兩個月 湖北官員：官僚主義和病毒一樣致命

陸消失1447萬電信用戶　真相來了

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

網傳武漢新增確診破100例　官方澄清：數據客觀真實！

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

新冠疫苗人體志願者：打完後發燒「屁股肌肉酸」

大陸新增46例！　累計81054例！

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

一家三口復陽　70歲老人更嚴重了

「放走數十萬人離開武漢」禍害世界　華春瑩 ：別再說謊！

陸官媒反嗆陳建仁　維基百科做依據「舉世獨有」

滯英1.5萬小留學生「無校可住」　166名家長「聯署請求包機回家」

更多熱門

相關新聞

香港721元朗事件8個月　示威者縱火警放催淚彈

香港721元朗事件8個月　示威者縱火警放催淚彈

香港反送中「721元朗襲擊」事件今天滿8個月，示威者晚間聚集元朗一帶，有人以雜物設置路障，並投擲燃燒彈。香港警方在近9時施放催 淚彈，將多人制伏在地，元朗區議會主席也遭拘捕。

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

這些地方別再去旅遊！　香港、澳門警示燈號調升「紅色」

古巨基曬兒「正面照」　網：又多了一位男神

古巨基曬兒「正面照」　網：又多了一位男神

港大何栢良：香港2周內可能增600確診

港大何栢良：香港2周內可能增600確診

模擬極端份子炸彈襲擊 港250人參與「奪峰」反恐演習

模擬極端份子炸彈襲擊 港250人參與「奪峰」反恐演習

關鍵字：

香港老字號翠華22年旗艦店熄燈號

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

偷聽民眾真實評價　謝忻哭了！

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

醫爆：張上淳兒出國滑雪

更多

最夯影音

更多
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面