三峽棄屍男前妻「2年前穿內衣國道跳車」上新聞　竟是仙人跳破局

記者葉國吏／綜合報導

苗栗一名癡情的賴姓女子，日前被警方發現遭開3槍陳屍在新北市三峽山區，洪姓男友、洪男姊姊及姊姊男友3人涉重嫌。洪男訊後被收押，洪姓女子2萬元交保，洪男前妻透露，前夫其實本性不壞，甚至還自爆2年前國道跳車案就是他們。

▲三峽區女子遭槍殺棄屍案，死者賴姓女子生前在臉書貼上他與洪姓男友合照。（圖／翻攝自臉書）

根據《聯合報》報導，洪男前妻表示，前夫本性不壞、孝順沒脾氣，只是後來染上毒品，每次吸食毒品後就性格大變，對她拳打腳踢，甚至還沒鐵鎚重擊她的膝蓋。最後前妻為了小孩安全才趁洪男出外唱歌的時候逃跑，最後訴請離婚。

前妻透露，其實當時2年前2人就因國道跳車事件鬧上新聞版面，當時有行車記錄器錄下全部過程，只見她穿著熱褲在時速100公里的情況下跳車。前妻透露，因為那時候前夫賺的少，要她去色誘愛慕者「仙人跳」，在開車前往設局途中前夫一時產生幻覺，以為自己跟朋友有一腿，當場對她施暴，她才被迫跳車。

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▲情侶國道吵架，女子急跳車，在路肩翻滾。（圖／翻攝自爆料公社）

2018年2月3日，有民眾拍下國道一號下營到新營段時，一輛時速約100公里的車子向右移動隨後一名女子疑似想要跳車，突然從右後車門跳了出來，在路肩落地滾了好幾圈，且全身只穿著內衣、熱褲，所幸沒有傷亡。影片引起不少人討論，很多人都直呼，「太恐怖了」、「太誇張了。」