台南菜鳥女警和已婚男警不倫戀　錯開勤務仍難分難捨…改調分局

▲台南市警局1名菜鳥女警，疑與「師父」學長傳出不倫戀被改調圽地服務，新單位分局希望女警好好工作重新出發。（圖／翻攝自台南市警察局臉書）

記者林悅／台南報導

台南市郊區分局傳出已婚男警，帶領菜鳥女警時傳出不倫戀，市警局查出2人互傳曖昧對話，且內容涉及成人議題，逾越正常交往分際，言行失檢越矩，2人雖否認有不正常感情交往，惟仍依據警察人員獎懲標準，擬各核申誡1次調整服務單位，菜鳥女警20日將到市區繁重分局報到，該分局希望女警好好工作重新出發。

據了解，該名男警從警多年，在派出所是資深員警，常被指派指新進菜鳥員警，去年初接手指導該名女警，2人平日以兄妹互稱，雙方互動熱絡，因2人原本就是「師徒」關係，起初大家多不以為意。

惟2人可能因經常相處、一同出勤，朝夕相處下疑生情愫，導致師徒關係變質，2人互動後來明顯踰越同事之間的界線，曖昧流言被傳得沸沸揚揚。市警局得知後啟動調查，男警曾擔任女警的指導員有半年多，2人曾因言談舉止親暱，遭該所所長多次口頭告誡，勤務上也做調整，刻意將2人分開編排勤務避免同班，但2員仍有互傳曖昧對話，且內容涉及成人議題，已逾越一般正常互動分際，言行失檢越矩，2員雖否認有不正常感情交往，市警局仍依據警察人員獎懲標準，擬各核申誡一次，並將2人各自調離原服務單位。

該名菜鳥女警將於20日到新單位市區繁重分局派出所報到，該分局督察組指出，女警20日下午才會報到，分局對新進或調動員警會先做工作勤務講習，讓員警了解分局轄區環境、工作重點、勤務與風紀要求。對於是否將菜鳥女警列為風紀列管人員，依據警政署端正警察風紀實施規定，分局會依該女警人事獎懲相關資料來評估，其評估標準有操守及工作等很多項目，而非單一行政懲處作標準，如符合標準就列管，不符合標準就不列管，這並非針對該女警，是所有員警都一視同仁。

督察組強調，他們針對女警之前的事，並不會重啟調查，因市警局已調查過，重要的是如何輔導女警能在新的分局安心工作，好好表現，從新開始，這才是督察組輔導的目的。

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