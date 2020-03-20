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陸84艘輪船赴沙國搶原油　網嘆：像雙11...真相出爐了

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▲石油,原油。（圖／路透社）

▲國際油價持續下跌。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸網站近日流傳一篇文章，表示有84艘中國輪船啟航，前往沙國購買原油。不過，文章經媒體查證，並非事實。業內人士分析，國際油價暴跌之時，大陸煉廠從海外進口原油，理論上有利於降低原油進口成本。但加大進口量仍有其他因素限制，搶油對煉廠的提振作用並不會很快顯現。《澎湃》新聞報導，這篇以《中國84艘巨輪拔錨起航 全球最大船隊直撲海灣 外媒感嘆實力懸殊》的文章3月18日開始流傳，其源頭來自於某權威行業協會網站，然而，真正的源頭是一個自媒體號。

文章提到，「國外媒體卻忽然發現，30萬噸級的巨型油輪數量奇缺，土豪油霸沙特想租都租不到，而中國坐擁最大巨型油輪船隊，共計84艘，目前已集體拔錨起航，直撲沙特港口而去」，「據中國海事融媒體的最新視頻信息顯示，一天前，全國各港口的VLCC集體拔錨，開始了搶油行動。」

《澎湃》新聞搜索後發現，並沒有「中國海事融媒體」，而與文章一同擴散的影片則是使用舊影像資料拼湊而成。此外，有航運業人士表示一艘載重噸在30萬噸級的VLCC長度可超過300米，寬度可達60米。想要啟航畫面，必須使用無人機或直升機，倘若要拍到84艘船從各大港口集體拔錨啓航，估計只能用衛星。

儘管文章被證實是假新聞，大陸有多少「VLCC」也引起關注。報導指出，綜合相關上市公司財報數據及行業統計，全大陸約擁有120艘VLCC。而基於原油貿易模式、VLCC運行模式，要讓80多艘超級油輪一同開赴中東並不現實。

▲沙國預估原油供應將於9月底完全恢復，早於許多分析師的預測，市場不安情緒漸消。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情衝擊國際油價。（圖／路透）

至於這段期間，是否有船隊前往當地「搶油」，報導引述「國金證券」提供的追蹤數據，截至3月18日，共有14艘VLCC空載駛往產油國港口：其中，去往中東地區的為12艘，去往安哥拉的為2艘；預計約有10艘滿載的VLCC正在駛回中國港口，考慮到單艘船往返一次中東的時間超過一個月，所以這些船更大可能性是常規的運輸作業。

報導提到，目前前往「搶油」的VLCC確實有所增加，但是並沒有達到顯著的水平。由於VLCC兼具運輸及浮倉儲油的雙重功能，據交易商和航運消息人士消息，日前有多家交易商詢價，想要租賃油船用於暫時的海上儲油。據了解，VLCC可以裝載200萬桶原油，故能用於浮式儲存。

不過，報導也引述有業內人士看法，國際油價暴跌之時，大陸煉廠從海外進口原油，理論上有利於降低原油進口成本。但加大進口量仍有其他因素限制，認為搶油對煉廠的提振作用不會很快顯現，「當前低油價環境下訂的原料要在未來才能到港，雖然未來原料成本會有降低，但若油價持續下跌，帶來利空氛圍，將拖累成品油等煉廠成品的銷售。」

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