　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼天守。（圖／天守提供）

▲天守實業股份有限公司獲悉市場上非本公司銷售點、營銷通路及網路社群中出現與本公司外包裝完全相同之「國農牛乳」系列商品陳列、販賣。

圖、文／天守實業股份有限公司提供

【聲明稿】

天守實業股份有限公司獲悉市場上非本公司銷售點、營銷通路及網路社群中出現與本公司外包裝完全相同之「國農牛乳」系列商品陳列、販賣。

嗣經本公司派員取得該等商品並以肉眼檢視後，發現該等商品均非由本公司製造出產，而係他公司委託代工廠所製。另本公司亦檢視網路社群上之媒體文宣，亦係直接以抄襲之方式，對本公司委由他人設計並將著作權轉讓與本公司之媒體文宣進行重製。

本公司現已就商標權部分向損及本公司商品利益之相關公司提出損害賠償訴訟，刻由臺灣高雄地方法院審理中；而無論是商品包裝或商品之文宣廣告上字體選用、編排或美術設計均蘊含著本公司對「國農牛乳」理念的傳達，係具有獨創性、原創性之美術著作，且本公司亦為之投入相當之金錢成本、精力與時間。因此本公司就他公司侵害前述之本公司著作權之行為，絕無寬待。本公司已於108年12月23日檢具相當之證據，向臺灣高雄地方檢察署提出刑事妨害著作權罪之告訴。

本公司深知提出訴訟後，將面臨冗長的審理程序，未必是最符合成本效益之手段。然而，除彰顯本公司捍衛權利之決心外，本公司最擔心者莫過於消費者不查，而被前述商品混淆，選購非本公司出產之商品。本公司經濟損失事小，而消費者之權益事大，在本公司先後委由律師寄發法律文件儆告他公司後，他公司仍置之不理的情況下，僅得選擇以訴訟止息本次紛爭，冀希支持本公司之消費者能夠理解，也請支持本公司之消費者安心，本公司以經營15年國農牛乳之信譽保證，您們的權益絕不會受到任何影響，也誠摯感謝各位消費者能持續選購本公司之商品！本公司也儆告各方經銷商或從事團購之民眾，請慎選販售商品來源，切勿以身試法，因小失大。

▲▼國農牛乳,天守。（圖／天守實業提供）

ET快訊
蘋果發布「iPhone限購令」　受限型號曝光
直擊北部高中封校內部現場！6人防護衣包緊緊全面消毒
彰化警官爽遊土耳其回來了！　被網罵翻回應了
南部又一大學生新冠肺炎確診！從法國返台後足跡曝光
購物天后被控外遇李宗瑞　前夫「拿床上證據片」：白色內衣一樣的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

越南女團爆抄襲IZ*ONE「概念複製貼上」　網酸：只有顏值不一樣！

國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款包！許路兒、蔡詩芸也愛

疫情升溫　ATT信義、大直店推30間美食外送　單筆消費滿300元享8折

每天都有人在瘋搶　防疫小物賣到缺貨再開預購

民眾搶囤貨！好市多平日打烊前30分依然擠爆　店員：人潮比過年還誇張

網購訂單一天內暴增掃光衛生紙、泡麵　暫停部分商品24hr到貨

【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

【廣編】防疫不忘美麗！曼都推耳圈染　讓你戴口罩也時尚

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品

東森購物向台灣隊長致敬　不計成本捐贈超暖心千萬防疫禮

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款包！許路兒、蔡詩芸也愛

疫情升溫　ATT信義、大直店推30間美食外送　單筆消費滿300元享8折

每天都有人在瘋搶　防疫小物賣到缺貨再開預購

民眾搶囤貨！好市多平日打烊前30分依然擠爆　店員：人潮比過年還誇張

網購訂單一天內暴增掃光衛生紙、泡麵　暫停部分商品24hr到貨

【廣編】樂天信用卡回饋爆高　瘋狂加碼

【廣編】防疫不忘美麗！曼都推耳圈染　讓你戴口罩也時尚

點數完勝！麥當勞「LINE Pay」偷上線　民眾一看搶用嗨翻：超棒的

女大生高捷紅線世運站突落軌　列車急煞不及輾過...夾輪下當場死亡

2020台北國際成人展夢幻卡司掰了！因疫情停辦　主辦損失3000萬

澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

今天是「超級整除日」！本世紀只有9天　錯過再等5年

藝人放無薪假！《戲說》女星感恩演「蛙精」　使壞被打罵潑水伺候

布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

國際原油期貨今天續漲！西德州上漲近 4.25%　布蘭特上漲2.14%

洞爺水辺の里財田露營場　溫泉街車程10分鐘　美食、煙火不漏接

妙天教增免疫力「佛送4張火鍋咖啡券」　網轟群聚：連署停辦！官方一串字回應

班傑一搬家「工作砍半」　風水老師一看秒點出問題

消費熱門新聞

麥當勞「LINE Pay」上線！民眾一原因全倒戈

確診百人掀搶購潮⋯家樂福「泡麵、罐頭、米全被搬光」

瑞穗鮮乳土司柔軟升級！吳鳳狂讚

逼人天天吃！麥當勞可以用「LINE Pay」了　

ATT信義、大直店推30間美食外送

東森向台灣隊長致敬　捐贈暖心防疫禮

早餐就能用了！麥當勞2020甜心卡有薯餅

網購訂單24hr內暴增　掃光衛生紙泡麵

賣場阿姨熱推唯一國家雙認證鷄精

孫芸芸和女兒同框拿Chloé爆款

每天被瘋搶　防疫小物賣到缺貨再開預購

民眾湧好市多店員：比過年誇張

國農牛乳出現非公司製造包裝產品

防疫作戰別亂揉小心「病從眼入」

更多熱門

相關新聞

日本古城年久失修？城牆竟長出貓咪

日本古城年久失修？城牆竟長出貓咪

日本是一個人人愛貓咪的國度，看到這樣的景象應該也不意外吧？有日本推特網友在愛知縣的犬山城發現奇景，城牆上赫然「長出」一隻貓咪，難道是城牆年久失修？

關鍵字：

國農牛乳天守

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面