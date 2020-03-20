國農牛乳出現非天守實業股份有限公司製造包裝產品

▲天守實業股份有限公司獲悉市場上非本公司銷售點、營銷通路及網路社群中出現與本公司外包裝完全相同之「國農牛乳」系列商品陳列、販賣。

圖、文／天守實業股份有限公司提供

【聲明稿】

天守實業股份有限公司獲悉市場上非本公司銷售點、營銷通路及網路社群中出現與本公司外包裝完全相同之「國農牛乳」系列商品陳列、販賣。

嗣經本公司派員取得該等商品並以肉眼檢視後，發現該等商品均非由本公司製造出產，而係他公司委託代工廠所製。另本公司亦檢視網路社群上之媒體文宣，亦係直接以抄襲之方式，對本公司委由他人設計並將著作權轉讓與本公司之媒體文宣進行重製。

本公司現已就商標權部分向損及本公司商品利益之相關公司提出損害賠償訴訟，刻由臺灣高雄地方法院審理中；而無論是商品包裝或商品之文宣廣告上字體選用、編排或美術設計均蘊含著本公司對「國農牛乳」理念的傳達，係具有獨創性、原創性之美術著作，且本公司亦為之投入相當之金錢成本、精力與時間。因此本公司就他公司侵害前述之本公司著作權之行為，絕無寬待。本公司已於108年12月23日檢具相當之證據，向臺灣高雄地方檢察署提出刑事妨害著作權罪之告訴。

本公司深知提出訴訟後，將面臨冗長的審理程序，未必是最符合成本效益之手段。然而，除彰顯本公司捍衛權利之決心外，本公司最擔心者莫過於消費者不查，而被前述商品混淆，選購非本公司出產之商品。本公司經濟損失事小，而消費者之權益事大，在本公司先後委由律師寄發法律文件儆告他公司後，他公司仍置之不理的情況下，僅得選擇以訴訟止息本次紛爭，冀希支持本公司之消費者能夠理解，也請支持本公司之消費者安心，本公司以經營15年國農牛乳之信譽保證，您們的權益絕不會受到任何影響，也誠摯感謝各位消費者能持續選購本公司之商品！本公司也儆告各方經銷商或從事團購之民眾，請慎選販售商品來源，切勿以身試法，因小失大。