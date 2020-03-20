俄軍Mi-35直升機23公釐機砲走火　砲彈擊中公寓玻璃碎一地

▲Mi-35直升機。（圖／wiki@Dmitry Zherdin／CC BY-SA 3.0）

實習記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯武裝部隊直升機米爾Mi-35M雌鹿-E（北約代號：Hind-E），當時在地面進行維修處理，機砲意外走火，而且砲口還朝向上方，擊中基地外一間公寓，玻璃碎落一地，陽台也毀壞，幸好此事故無造成人員傷亡。Mi-35是米爾設計局研發的縱列雙座攻擊直昇機，是Mi-24雌鹿直升機的改良型，2004年起裝備俄羅斯陸軍航空隊。

根據zona-militar報導，俄羅斯切尤穆斯基空軍基地（Cheryomushki）15日替直升機進行維修，過程中發生意外，23公釐的機砲走火，砲彈一飛衝天擊中基地外一間房屋。居民當時不知道發生什麼事，只聽到一聲劇烈的爆炸聲，並向相關單位緊急回報。

俄羅斯國防部證實，這是一起意外，還好只有一枚砲彈走火，但由於該砲火威力極大，該建築物的地板、牆壁、陽台都受到破壞，沒有造成人員傷亡是一件「奇蹟的事」。

Mi-35是由米爾設計局所研發，是俄羅斯著名的武裝攻擊直升機，裝有雙管23毫米口徑機炮，另可掛載16枚9M120「衝鋒」反坦克導彈，串聯式高爆反戰車彈頭可以貫穿850毫米厚裝甲的坦克。