這間太陽能廠超佛！　捐贈900萬光電球場回饋故鄉讓學童免曝曬

▲太陽能光電廠商捐贈中洲國小光電球場。（圖／記者吳奕靖攝）



記者洪正達、吳奕靖／高雄報導

南部夏季相當炎熱，學童在下課時間到操場、運動場打球運動必須耐得住高溫溼熱的環境，太陽能大廠辰亞能源深感學生場域條件不佳，日前為高雄旗津的中洲國小打造一座900萬元的光電球場，除了讓學生有舒適陰涼的運動環境外，也為該校節能減碳盡一份心力。

辰亞能源董事長胡劭德說，因自己是土生土長的高雄人，非常能了解高雄炎熱的氣候，因高雄市政府積極推動風雨球場，加上公司本就從事這項業務，一方能面藉著這個機會投資太陽能發電廠，一方面也回饋自己成長的地方，尤其光電球場也是雙贏的設施，對學校來講，多了一處可讓學生過度日曬的運動場，也為廠商覓得了一處適合裝設的地點。

請繼續往下閱讀...

▲南臺灣高溫酷暑對學童來講相當煎熬。（圖／記者吳奕靖攝）

校方表示，高雄的氣候普遍較炎熱，且夏天的時間又非常長，平均日照時間長達8到10個月，學童運動的時候大多暴露在陽光底下，對小孩的健康並不是非常好，尤其像瀕海的學校，許多學生不管是上課還是放假，主要活動區域大多會在校內，如果有座光電球場，可提供遮陽並減少學童日曬，另一方面則可藉由太陽能發電的過程讓學童了解到發電方式原來那麼多元，同時達到節能減碳的效果。

▲▼辰亞能源董事長胡劭德表示，捐贈光電球場可為校方及廠商創造雙贏。（圖／記者吳奕靖攝）

