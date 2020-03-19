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避免群聚感染！侯友宜宣布即日起至7／14暫停開放校園

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▲新北市長侯友宜宣布公有場館封閉兩周。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市長侯友宜19日表示，新北市全面加強防疫措施，除了20日起新北市公有封閉型場館暫停對外開放兩個禮拜，加碼宣布即日起至學期結束7月14日，將暫停開放校園，防止群聚感染。

新冠肺炎疫情個案數急速竄升，目前國內確診數已達百位，而且絕大多數都是從境外移入。新北市府加強防疫措施， 為避免校園群聚感染，宣布即日起至學期結束7月14日，將暫停開放校園。

侯友宜說，疫情是瞬息萬變、傳播的速度比人的思考、應付法令的速度都還快，所以建請總統蔡英文在這兩周關鍵時刻，站出來說話並發布緊急命令，才能夠有效的防堵疫情。傳染病防治法做不到的，必要的時候總統就該發布緊急命令，「保障國人健康一刻不能等，沒有時間讓你等」，這兩個禮拜絕對是關鍵時間。

新北市府表示，對於健身房、瑜珈教室、KTV、電影院、網咖、夜店等民間封閉型場地及場館，呼籲業者考量疫情狀況適時應變，由於這些並非地方政府權限，因此他多次喊話，希望中央面對疫情關鍵期，在傳染病防制法不足以因應時，建請總統發布緊急命令。

另外，由於近期疫調過程中確診個案曾到過封閉型場館，為避免民眾群聚增加交叉感染風險，20日起新北市公有文化場館，包括圖書館、市民活動中心、運動休閒中心、國民運動中心及森林跑站板橋館、運動易利站等封閉型場館，暫停對外開放兩個星期，視疫情發展再彈性處理。

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