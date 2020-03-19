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警民接力協助返家　棒球小將破涕為笑

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▲ 警民接力協助返家，棒球小將破涕為笑 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 警民接力協助返家，棒球小將破涕為笑 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

馬蘭派出所值班警員楊明賢日前晚間7時許，一熱心翁姓婦人牽著一位年約8、9歲的小男童走進派出所，向員警表示於國小接小孩回家時，看到該名陳姓小男童獨自站立於校門口無人接送，於是將他帶至派出所尋求協助。所幸在員警多方聯繫之下，順利通知男童所屬國小之棒球教練協助載送返家。

據了解，小男童剛到派出所時告訴員警下午與隊友練完棒球後，隊友們皆離校返家，卻遲遲不見自己家人的身影，獨自在校園內愈等愈害怕，想到此更是忍不住聲淚俱下。所長胡家銘見小男童情緒激動便上前安撫，得知男童練完球後早已飢腸轆轆，於是自掏腰包買便當予其充飢，小男童大口大口地扒飯，好不容易才露出笑容。在小男童用膳之際，員警依男童所告知的資訊試圖聯絡其家屬，卻一時無法取得聯繫；另方面致電國小之教職員，告知男童目前人在派出所安全無虞，請校方協助聯繫棒球隊教練。

台東警分局表示，此次有賴熱心民眾及員警的合作無間，讓落單孩童平安返家。近年來擄童案件層出不窮，家長若一時疏忽或幼童遭有心人拐騙可能造成悲劇上演，呼籲家長要多加注意孩童動向，並向孩童宣導盡可能避免落單，需要時可至鄰近超商或店家等人多的地方請求協助。

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