「Fun飛台東捐雲端 」　做公益抽熱氣球自由飛

▲「Fun飛台東 捐雲端 上雲端」，做公益抽熱氣球自由飛活動。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣稅務局為鼓勵民眾捐贈雲端發票、申辦手機載具並使用行動支付儲存雲端發票，首次結合台東熱氣球10週年嘉年華活動及行銷台東農特產品，特別擴大舉辦線上捐發票活動，自3月20日起至6月10日止。縣長饒慶鈴表示，這是一項兼具宅經濟、熱氣球及捐雲端發票展愛心的活動，歡迎台東縣及全國鄉親踴躍參與。

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饒慶鈴表示，很高興能夠參加這次有意義的活動，在目前新冠肺炎疫情仍未退燒期間，宅經濟已成為趨勢，加上即將於7月11日開始辦理的熱氣球邁入10週年，以及網路設計線上捐贈雲端發票兌換，三項活動結合「Fun飛台東 捐雲端 上雲端」，希望能夠做公益又可抽熱氣球自由飛，稅務局秉持著愛心辦稅宗旨舉辦線上活動，藉由召開記者會方式宣傳吸引全國民眾參與，募集的雲端發票將全數捐給本縣弱勢團體，也預祝團體都能中大獎。



台東縣稅務局說明，民眾只要捐贈5張雲端發票並回答稅務問題，就能抽超商禮劵，每捐滿15張以上可抽台東農特產品購物券，獎項合計有2,500多張，金額35元至1,000元不等。每捐滿 30張即可抽熱氣球「繫留」搭乘券；每捐滿50張即加碼抽熱氣球「自由飛」搭乘券，捐越多中獎機會越大。

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