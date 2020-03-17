▲ 林右昌下令籌劃防疫演練，與基隆市民建構安全防護網。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府團隊在14日前往新北市觀摩「防範新冠肺炎社區感染防疫示範演練」後，市長林右昌指示，由衛生局及消防局召集相關單位組成核心工作小組，籌劃社區感染演練，邀集區公所及所有里長、大型社區管委會一起參與，由市府與民眾一起建構安全防護網，確保社區安全。

林右昌指出，市府日前由副市長林永發率隊前往新北市觀摩「武漢肺炎社區感染大規模防疫演習」，相關單位在市務會議中提出專案報告後，他指示由衛生局及消防局召集警察局、民政處、社會處及各區公所組成核心工作小組，籌劃社區感染演練，原則上在10天內提出計畫及腳本，將會參考桃園市、台北市及新北市等。

林右昌強調，他特別提醒衛生局對於想定的部分要務實，要處理實際上會碰到的情形，等想定跟演習的腳本完成後，就會選擇適當地點，邀集區公所及所有里長、大型社區管委會一起參與、觀摩，透過防疫演練過程，讓區公所同仁及民眾更加瞭解如何建構安全防護網，確保社區安全。

而有關媒體問及，新冠肺炎對於郵輪等產業造成的衝擊，林右昌表示，這不是基隆港的單一個案，而是全球郵輪產業的共同問題，等到疫情告一段落之後，大家再一起集思廣益，尋找振興產業的方法，恢復民眾搭乘郵輪的信心。

林右昌指出，疫情總會過去，只是時間長短，現在全世界的政府都在努力之中，相信一定會有好的成果，不過台灣能把防疫工作堅持到現在，維持國內疫情相對穩定，近來的案例都是境外移入，呼籲大家一起堅守住防線，保障國人的健康及安全。

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