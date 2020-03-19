10歲女童遭虐死...斷氣前哭喊「媽媽我怕」！日本狠父罕見遭重判16年

▲10歲女童栗原心愛遭41歲父親虐待致死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社東京19日綜合外電報導

日本一名狠心父親因長期以殘暴手法虐待當時10歲女兒致死，遭檢方具體求刑18年，千葉地方法院今天罕見重判被告16年，相較其他類似虐童判決都來得重。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞、讀賣新聞報導，這起震驚日本社會的虐童案於2019年1月發生在千葉縣野田市，當時就讀小學4年級的10歲女童栗原心愛被發現陳屍家中浴室，檢警調查發現，栗原心愛父親、42歲的栗原勇一郎涉嫌持續施暴虐待女兒致死，以傷害致死等6罪嫌起訴。

被告在千葉地院上個月起舉行的裁判員審判過程中，雖然對傷害致死罪嫌沒有爭論，但否認大部分具體施暴手法，並主張並沒有慣常性施虐，與檢方主張多有扞格。

檢方主張，被告從去年1月22日到24日間，指示妻子不給女兒進食，持續讓女兒長時間罰站，也不給充分睡眠，反覆在女兒臉上澆淋冷水施暴，最後造成女童死亡。

▲狠父在寒冷冬天用冷水淋女兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

檢方認為，被告犯行慘絕人寰，虐待行為造成被害人身心俱創的期間也非常長，具體求刑18年有期徒刑；但辯方律師表示，被告是為管教小孩但行為過當，並非慣常性施虐，也正受到社會制裁。

據了解，千葉縣警方調查發現，女童出事時31歲的母親以及1歲的妹妹都在家中，身體上除了多處瘀傷外，脖子還有奇怪的勒痕，懷疑死因可能不單純，進而揭發這起家暴案件。

雖然栗原勇一郎到案後聲稱，是因為女兒生活態度不佳，才會出手稍微教訓一下；但附近鄰居透露，有聽到女孩子的哭聲，無助喊著「媽媽我怕」，下一秒就被另一道男性的聲音喝止。

▲這起虐童案受到日本社會高度關注。（圖／123RF）

千葉地院主審法官前田嚴，今天重判被告16年有期徒刑。

在日本社會過去發生的多起虐童事件中，被告在裁判員審判遭判處16年有期徒刑，可說是罕見重判。

東京目黑區5歲女童遭凌虐致死案，東京地方法院去年判處女童父親13年有期徒刑；埼玉縣狹山市3歲女童遭凌虐致死案，埼玉地方法院3年前判處女童母親13年有期徒刑。

在虐童致死的裁判員審判中，大多判處被告10年左右，而這次千葉地院的判決刑期大幅超過之前的案例，可說是罕見重判。

由於這起千葉縣的虐童案受到社會關注，今天申請旁聽的民眾多達436人，最後只有21人能進入法庭，中籤機率約1/20。

至於在虐童事件中以幫助犯被起訴的女童母親，被判決有期徒刑2年6月、緩刑5年另須交付保護管束。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1090319