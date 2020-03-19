攻擊畫面曝光！執行金門海上防疫+清除漁網　海巡艇遭大陸漁船衝撞

▲十多艘大陸漁船包圍攻擊海巡艇。（圖／記者葉小金翻攝）



記者葉小金／高雄報導

金門第九海巡隊日前派遣剛下水服勤的CP1022與PP2006兩艘巡防艇，協助水試所清除檳榔嶼海域非法漁網時，遭10多艘大陸漁船攻擊，對方不斷丟擲空酒瓶及石塊，甚至開船衝撞海巡隊小艇，造成小艇舷外機損毀，海巡人員見狀立即發射震撼彈及沙包彈驅趕後，大陸漁船才離開禁制海域，這也是新冠肺炎防疫期間，首度傳出大陸漁船攻擊海巡新艇的事件。

▲海巡艇協助水試所清除非法漁網。（圖／記者葉小金翻攝）



第九海巡隊指出，16日早上9點多，2艘巡防艇進行大陸漁船驅趕作業並淨空檳榔嶼海域，並協同水試所清除漁網，原本在禁制海域外的大陸漁船見到自己生財器具被沒收，急急忙忙號召附近的漁船對巡防艇攻擊，除了丟擲空酒瓶及石塊，甚至衝撞剛交船的CP1022巡防艇，直到海巡隊以震撼彈及沙包彈反擊後，大陸漁船才離去，後續支援的海巡船艦也陸續抵達，目前已透過大陸相關單位索賠。

海巡隊表示，目前受損的快艇停航維修，但巡防能量並未因此減低，目前除了既有的護漁作業外，也會對大陸漁船進行威力掃蕩及海上防疫，截至18日止，已驅離25艘大陸漁船、漁網19件等多項作業器具，有效阻止跨界捕魚。

▲海巡新艇被大陸漁船衝撞，造成舷外機損毀。（圖／記者葉小金翻攝）