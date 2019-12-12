「協助退票、集體訴訟」　楊鎮浯：遠航停業影響金門選舉、春節返鄉旅客

▲遠東航空倒閉。（圖／記者李毓康攝）



記者呂欣玫／綜合報導

遠東航空12日無預警宣布暫停營運，指出因公司長期虧損、資金籌措困難，經公司通知，將於2019年12月13日起停止一切飛航，由於遠航未依照規定於60天前通知所屬勞工，恐違反《大量勞工解僱法》，依法最高將可開罰50萬。對此，金門縣長楊鎮浯表示，已請主管單位民航局，盡速釐清有無違法情勢，要求嚴正執法，針對已購票的鄉親，已請本府消保官與觀光處協力建立單一窗口，協助退票以及日後可能的集體訴訟事宜。

▲金門縣政府回應遠航停業。（圖／翻攝楊鎮浯臉書）



對於遠航宣布停業一事，楊鎮浯做出5點回應指出，第一，航空業停業對於離島交通影響極大，更與鄉親權益息息相關。2016年復興航空之無預警倒閉，即為一慘痛教訓，他當時就已高度關注相關案件，提出民用航空法修法，立法處罰無預警停業的業者，最重三年有期徒刑及2億元罰金，並於2018年4月完成三讀程序。「已請主管單位民航局，盡速釐清有無違法情勢，要求嚴正執法。」



第二，鑑於離選舉日及春節等疏運熱季時日不遠，第一時間已指示金門縣政府觀光處盡速與民航局、航空公司與國防部協調，盡力爭取最大運能，將鄉親的損失降到最低。



楊鎮浯說，針對已購票的鄉親，已請本府消保官與觀光處協力建立單一窗口，協助退票、以及日後可能的集體訴訟事宜。」請鄉親就近向縣府及各鄉鎮公所服務台登記，或撥打1999專線（外縣市請撥：00800-318823），亦可上網登記（網址：https://reurl.cc/M7V28v），縣府彙整後，將俟後續發展，採取適當作法維護鄉親權益。



楊鎮浯指出，針對遠東航空員工，有關勞動權益保障之相關事宜，如：遠東航空之資遣、大量解僱及退休金提撥等事宜，已請本府社會處積極了解並妥處。第五，針對在金旅客，已請旅行商業同業公會了解旅客之受衝擊程度，並積極協助減少對地方旅遊市場衝擊。



最後，楊鎮浯強調，遠東航空倒閉一事我們深感遺憾，但鄉親的權益縣府團隊絕對一步不讓。

▲遠航公告。（圖／讀者提供）



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