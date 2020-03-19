「台南已經有確診」粉專管理員貼文　女網友回：是真的...2人都送辦

▲台南市刑警科偵隊1個月內查獲6件6人散布疫情假訊息，被依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊科偵隊日前接獲民眾通報，指某臉書粉專貼文「台南已經有一個確診病例了，住在家樂福附近...」，網友留言回覆，「是真的，台南真的有一名確診...」等，警方循線追查通知田男及網友陳女到案說明，2人均坦承未查證就貼文，訊後依法送辦。

民眾指出，該臉書粉專貼文「台南已經有一個確診病例了，住在家樂福附近，40多歲女性，請各位戴好口罩」，並有網友留言回覆，「是真的，台南真的有一名確診，我們家昨天就在說了」等，經衛生主管機關認定為不實訊息言論，台南市警刑大科技犯罪偵查隊循線追查，通知粉專管理員田男及網友陳女到案說明，2人均坦承未查證內容真偽就貼文，並稱不知該行為已觸法。

另一件則是PTT網友日前針對疫情討論串推文回應，「當然是因為成大有收武漢肺炎病人還問為什麼…」，經網友舉報，警方也通知該網友到案說明。警方表示，統計自2020年2月15日至3月15日，科技犯罪偵查隊已在台南、高雄、新北市查獲疫情不實訊息案件6件6人，訊後分別依傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送地檢署偵辦。

台南市刑事警察大隊大隊長林宏昇指出，依法行政、嚴正執法，一直是警方不變的立場，請民眾勿隨意散布、轉傳未經查證之新冠肺炎訊息，有關疫情相關資訊，可在衛生福利部疾病管制署網站查詢最新公告內容，或加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，以掌握最新且正確的防疫資訊。

隨著新冠肺炎疫情升溫，行政院於2020年2月25日公布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，凡涉及新冠肺炎疫情及防疫措施，民眾應以中央流行疫情指揮中心公布訊息為準，務必查證訊息正確性，不發布不實內容，以免觸法，造成民眾不必要恐慌。

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