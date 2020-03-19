蔡英文何時要發布緊急命令？　張競：特別條例不是尚方寶劍

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

中央流行疫情指揮中心在18日公布確診病例再增23例，累積病例來到100例。面對嚴峻的疫情，中華戰略學會研究員張競建議，假如有需要發布緊急命令就就大膽採用，若沒需要就不要曲解法令，不要提不起放不下，也不要拐彎抹角走捷徑。

張競認為，開始防疫以來，政府侵害人民權益的行動頻傳，強制徵口罩、限制購買、檢視民眾旅遊史（侵害隱私權），限制醫護人員和學生出國也引發反彈，可以看見這些舉動的法源依據有不足的地方。

張競也表示，按照政府宣稱的法源依據新冠肺炎防治特別條例第7條文字「得實施必要之應變處置或措施」，但後續並無「不受憲法或任何法律條文約束限制」的但書，所以那並不是把「尚方寶劍」，而只是個語意不明確的「斷劍小小刀」，所以要用就大膽採用緊急命命，不要留法律爭議，現在的狀況確實可以動用緊急命令了。

▲中華戰略學會研究員張競（圖／張競提供）

國民黨主席江啟臣在18日也呼籲，一方面不要讓法源有所懷疑，一方面讓縣市首長、防疫人員有一個行政上面的裁量權，以應付第一時間的需求，希望中央必須就地方政府第一線執行防疫量能調度需求，考量是否需要突破現有法令限制。

總統發布緊急命令的法源依據，是來自中華民國憲法第43條。緊急命令之所以重要，是了在國家遇有天然災害、癘疫，或國家財政經濟上有重大變故，必須進行急速處分時，可以讓總統於立法院休會期間，得經行政院會議之決議，依緊急命令法發布緊急命令，進行必要之處置。