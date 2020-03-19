確診速度跑太快！倫敦未來幾天可能封城　英「一天暴增32死」準備緊急立法

▲英國確診人數暴增676人，累計來到2626人。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦18日專電

英國首都倫敦的武漢肺炎傳染速度快過於英國其他地區，「電訊報」報導，倫敦市長辦公室消息人士表示，倫敦可能在未來幾天宣布封城。

英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡人數今天一舉增加32人，來到104人，確診人數暴增676人，來到2626人。英國首相強生（Boris Johnson）傍晚宣布從20日起開始停課。

強生在16日的疫情例行記者會上就曾表示，倫敦的疫情進展比其他地方「快上幾星期」，要求倫敦居民必須特別小心。

「衛報」當時報導，在英格蘭地區有1099例確診時，就有407例位於倫敦，將近半數。確診數最多的是肯辛頓-切爾西皇家自治市，有43例。哈克尼倫敦自治市有20例。

▼倫敦交通局數據顯示，地鐵的搭乘人數下降19%。（圖／達志影像／美聯社）

「電訊報」今天指出，英國政府正在準備緊急立法，可以讓政府有公權力「關閉場所」以及「限制或禁止活動與大型集會」，包括限制大眾運輸通行。

強生16日曾經建議民眾不要出入酒吧、劇院及電影院，減少社交接觸，儘量在家工作，但仍有不少民眾無視於政府建議。

甚至強生的父親、79歲的老強生（Stanley Johnson）昨天上電視節目時，被問到晚上要不要去酒吧，他說：「如果有必要去酒吧，我還是會去。」主持人追問，可是你兒子叫大家不要去。老強生依舊嘴硬說：「他是叫大家避免去酒吧，但我如果必須要去，還是會去。」

感到不可思議的主持人追問，怎麼可能會「必須」去酒吧呢，老強生回答說：「酒吧老闆不會希望大家都不要去吧？」這番問答顯示部分英國人的心態。

▼倫敦恐面臨封城。（圖／達志影像／美聯社）

至於在交通方面，倫敦交通局數據顯示，地鐵的搭乘人數下降19%，不過巴士僅下降10%。甚至有報導指出，部分酒吧在晚上依舊高朋滿座。

種種數據顯示，倫敦或許需要進一步強力措施。報導指出，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）身邊的消息人士透露：「我們預料會封城，但中央政府沒有人願意說確切要在何時執行，又會是什麼方式。」

消息人士表示：「首相說我們必須儘快有更強力的動作，因為倫敦的確診速度跑在其他地區前面。但市長辦公室這邊不清楚這番話的意思是什麼，因為唐寧街不願意說。」