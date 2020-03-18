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議員王浩幽會黑絲襪美女官！辯「輔導社福個案」　北市府一查回應了

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王浩（右）離開後，台北市家暴防治中心主任陳淑娟（左）隨後也步出華廈。

圖文／鏡週刊

台北市議員王浩與台北市家暴防治中心主任陳淑娟遭本刊直擊多次在大安區華廈幽會，就連上班時間2人都共處一室，雙方均澄清是為了輔導社福個案，絕無曖昧。不過台北市政府指出，該個案並無開案資料，將展開調查是否屬實。

 

本刊今（18日）刊登王浩與陳淑娟幽會一事，王與陳皆澄清，表示選民需要協助，才會一起前往了解狀況。陳女表示，經她了解個案非家暴，僅為身心需要輔導，不過因為自己已介入協助，利用中午或下班晚間處理；輔導結束後，王浩有時會讓她搭便車，與王沒有曖昧關係。

但對王浩、陳淑娟宣稱一起做個案輔導，北市府副發言人黃瀞瑩指出，議員所提的關懷個案，經查並沒有開案紀錄，將展開調查是否屬實，及陳主任在訪視程序上是否失去中立。黃瀞瑩強調，該個案關懷時間長達2個月，應屬複雜性個案，按規定社工必須訪視紀錄或研討報告。

前台北市社會局長陳雪慧（左）遭王浩刁難，市長柯文哲（右）未力挺，讓她萌生辭意。（台北市政府提供）

至於王浩稍早出示對話截圖批評陳雪慧，北市府也表示，陳雪慧在職時工作認真，任內達成多項政策目標，至於王浩所提之對話截圖涉私領域之事，市府不多做評論。


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