冰島回國後「覺得牙痛」今確診！指揮中心：症狀與肺炎沒有關係

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新冠肺炎又有新增10境外移入個案，其中6人為旅行團群聚感染，其中案74到冰島旅遊回國後，出現牙痛症狀就醫，今日確診。

案74為南部30多歲男性，2月25日至3月10日與7名親友至冰島自助旅遊，返國後於3月14日出現牙痛、全身倦怠症狀，15日就醫時因有國外旅遊史由醫院採檢通報，於今日確診。

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由於此案例出現牙痛症狀，對於是否是病毒出現新的症狀，周志浩表示，牙痛症狀與新冠肺炎並沒有關係，是第一線的醫師依據該病患的全身倦怠症狀，再加上他有相關國外旅遊史，謹慎做通報採檢後，才找出來的確診案例。目前已初步掌握接觸者共36人，其中同行親友目前均無症狀，將持續擴大追蹤其他接觸者。

今日新增案例多為歐洲境外移入案例，針對此一狀況，中央流行疫情指揮中心也表示，將往回追溯3月3日至14日期間所有自歐洲入境者，並針對有症狀的可能對象進行新冠肺炎病毒檢驗。

▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

由於世界各國疫情擴散速度遽增，指揮中心表示，除已公布列第三級之中國大陸(含港澳)、韓國及中亞國家，自3月19日零時起並將下列亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)

東歐：摩爾多瓦。

美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。(共3州)

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。