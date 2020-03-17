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北部確診高中生「57名接觸者居家隔離」　13人檢驗中！

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▲中央流行疫情指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

北部一名男性高中生1月和家人同遊希臘，回台確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心今（17）日表示，掌握接觸者共66人，有57人居家隔離中，其中包含36名同班同學、7名老師，目前13人檢驗中。

案59為北部10多歲男高中生，1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，16日確診。

請繼續往下閱讀...

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥指出，接觸者中有57位要居家隔離，其中同班同學有36位、8位是家人、2位是朋友、7位是老師，而接觸者中有9位自主健康管理，其它接觸者還在匡列中。

▲▼境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心統計，目前全球累計179,588例確診，分布於145個國家/地區；病例數以中國大陸80,881例、義大利27,980例、伊朗14,991例、西班牙9,191例及韓國8,236例為多；病例中7,086例死亡，以中國大陸3,226例、義大利2,158例、伊朗853例、西班牙309例及法國148例為多。

指揮中心再次提醒，應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

▲▼確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

▲確診個案總表。（圖／指揮中心提供）

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