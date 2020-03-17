指揮中心：要求「大專院校教職員、學生」避免非必要出國！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（16）日宣布高中職以下師生禁止出國，教育部今（17）日表示，稍後會宣布大專院校以上學校，針對大專校院教職員工生，要求避免非必要、非急迫性出國。

教育部高教司司長朱俊彰指出，針對大專院校教職員工生，會要求非必要性，非急迫性出國，3/13已經通函給大專學校院，因為高中職以下已禁止出國，希望校長能從嚴審核。

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▲境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）