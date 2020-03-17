Samsung Pay悠遊卡超便利　3步驟即可快速申請

▲Samsung Pay悠遊卡。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星今（17）日正式開放Samsung Pay悠遊卡功能，這項功能直接將悠遊卡整合進三星手機當中，讓使用者可以不須再將卡片塞進手機套的夾層當中，或是用背帶將卡片掛在胸前；更棒的是，這項功能不但使用上方便，且申請也相當便利與安全，只要3個步驟就可以申請完成。

新增卡片

首先，在更新完三星手機中的Samsung Pay功能後，就會發現頁面下方出現悠遊卡功能；只要輕點這個選項，就會跳出普通卡與學生卡兩個選項，這時只要擇一按下，即可新增一張新悠遊卡。不過新增卡片過程可能會需要一點時間讓系統跳轉。

▼Samsung Pay悠遊卡新增卡片。（圖／翻攝自Samsung Pay）

更改預設NFC方式

在新增完卡片後，系統會自動跳出訊息，並要求使用者更改預設NFC方式；手機原先會預設為「自動選擇」，此時應該要更改為「嵌入式安全元件」即可。

▼更改預設NFC方式為「嵌入式安全元件」。（圖／翻攝自Samsung Pay）

記名、加值

在更改預設NFC方式後，畫面就會自動跳轉成「悠遊卡卡片資料」，此時就可以選擇一般加值或是1,280定期票啦。

▼Samsung Pay悠遊卡普通卡可分為一般加值與定期票加值。（圖／翻攝自Samsung Pay）

記者這次選擇的是一般加值，在按下「加值」鍵後，系統會要求你必須申請記名，按下同意鍵後就可隨著系統要求，輸入手機號碼、真實姓名、生日等個人資料後，即可完成Samsung Pay悠遊卡的申請啦。

▼Samsung Pay悠遊卡須申請記名。（圖／翻攝自Samsung Pay）

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