義大利首位市長「指揮防疫」染病逝！兒子淚寫訣別信：您讓我了解至高無上的價值

▲義大利市長坐鎮指揮、不幸染疫過世！兒子淚寫訣別信。（圖／Alessandro Valoti臉書）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情全球擴散，其中，歐洲疫情最嚴重的義大利病例和死亡人數不斷攀升，官方15日宣布，境內感染新冠肺炎後不治人數增至1441人，較前一日的1266死暴增將近14%。新增確診3497例，累計確診感染達21157例。不過最讓義大利民眾傷心的是，近日傳出貝爾加莫區（Bergamo）切內市（Cene）市長喬治瓦洛帝（Giorgio Valoti）因確診不幸病逝的消息。

瓦洛蒂是在3月7日開始住院，被送入貝加莫的喬瓦尼第23醫院，並檢測出陽性反應，在12日病情惡化，並在13日病逝，成為義大利首位感染新冠病毒而殉職的地方官員。

據了解，瓦洛蒂雖然已經70歲，但生前親上火線防疫，指揮各項防疫措施，和居民互動頻繁，瓦洛蒂在疫情爆發前，就是噹ㄤ受歡迎的市長，事必躬親，加上在政壇人緣好，被同事稱為「他將自己的靈魂真正獻給了城市」。包括義大利前副總理薩爾維尼（Matteo Salvini），也在推特上傳了2人合照悼念，「感謝為這城市奉獻一生」。

▲義大利前副總理薩爾維尼（Matteo Salvini），也在推特上傳了2人合照悼念。（圖／Matteo Salvini 推特）

瓦洛蒂的兒子亞歷山德羅（AlessandroValoti）是一名音樂家、老師，也在臉書Po上合照悼念父親，「您教導了我，為了追逐更公平的世界，要毫無保留的為他人奉獻自己。從您身上，我學到了尊重、慷慨、勇氣和堅持。您讓我了解『無條件的愛』是至高無上的價值。帶著這份愛，我想說聲謝謝，在這條路上，我向你保證，我會繼續前進。再見，爸爸」。

▲義大利市長兒子淚寫訣別信。（圖／Alessandro Valoti臉書）

瓦洛蒂當過4任切內市的市長，2018年再次當選，具有廣泛的影響力和民眾的支持度。在疫情爆發後，還上火線坐鎮指揮，不慎染疫。瓦洛帝的兒子在這位偉大的父親走後發文哀悼，並表示會追隨他的無私、替他人著想的精神，為追求世間公平而努力。

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