【英語多益通】新冠肺炎衝擊全球經濟　停工的英文是？

▲ 新冠肺炎讓義大利烈馬法拉利也宣告失守,宣告產線停工。(圖/達志影像/美聯社)

文/徐碧霞Valerie

新型冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)自從爆發(outbreak)以來,在世界各地造成不少影響,對全球經濟也造成衝擊(economic impact),許多工廠延後復工,企業也開始推行遠距辦公,減少接觸傳染。就讓我們藉由這次話題,來學習相關的多益單字吧!

Impact影響

包括impact (v.) (n.)、effect (n.)、affect (v.)等幾個單字都可以當作「影響,衝擊」來解釋。當impact作動詞用時,就是affect的意思,兩者的使用情況和時機相同。例如:

Will the coronavirus outbreak affect the global economy?

(冠狀病毒爆發會影響全球經濟嗎?)

The outbreak of coronavirus originated from the central city of China, Wuhan, which will impact all sectors of the economy.

(中國中部城市武漢所爆發的冠狀病毒疾病將在各層面對經濟造成影響。)

而impact當作名詞時,則可以用effect來代換,如果要表示在那一方面,則在後面加介系詞「on」,用法是「have an effect on something」。

Global warming has profound impacts/effects on the environment.

(全球暖化對環境有很深遠的影響。)

Halt停止

中國可說是「世界工廠」,為了控制疫情,許多企業都暫時停止停產(halting production),雖然特斯拉(Tesla)工廠在2月10日開工,但不少企業的復工時間都往後延。停工將打斷供應鏈(disrupting supply chains),尤其是半導體、手機、汽車等產業,造成供需失衡的問題。

The outbreak forced several companies and factories to halt production.

(疫情爆發迫使不少公司、工廠生產線停工。)

halt當動詞可解釋為「停止,停頓」stop的意思,通常是指比較突然的停止,也可以當名詞使用,如在「come to a halt(停止、停頓)」這個片語的halt就是名詞。

The project came to a halt when the funding was cut unexpectedly.

(因為資金無預警地被砍導致該專案叫停。)

Disrupt打斷

這個動詞disrupt意思是「打亂,打斷」,名詞為disruption。這個字裡含有一個常見的字根rupt-意思是「斷(break)」。dis-字首可解釋為away、apart,因此disrupt就有break apart的含義。

其他常見有rupt-字根的單字還有動詞erupt「爆發」,e-這個字首有out的意思,所以基本上erupt就是break out,常用在疾病、戰爭或火山的爆發。而動詞interrupt「從中打斷」的字首inter-則有between的意思,interrupt就是在兩者中間打斷。

The flights and trains were disrupted for a week due to the strikes nationwide.

(全國大罷工導致飛機航班和火車被打亂了一周。)

The eruption of the Taal volcano destroyed many houses.

(塔爾火山爆發摧毀了許多房屋。)



因擔憂疫情傳播,民眾也盡量少上街購物、聚餐聚會、或上電影院活動,導致整體消費(consumption)的降低。受影響的不只是中國國內的零售業,甚至依靠中國消費者的國際品牌和精品店也跟著受到衝擊(take a hit)。

The sales of global brands that rely greatly on the Chinese market are likely to take a hit as people stay home to avoid getting sick.

(當消費者待在家裡以避免被感染,仰賴中國市場的品牌業績可能就會受到很大的衝擊。)

take a hit「受到衝擊」,這裡hit (n.)可解釋為「打擊,影響」。雖然這個字很簡單,但是它有幾個其他重要的意思,譬如hit也可當作「點擊數」。

The video went viral on the internet and received 800,000 hits within one week.

(這部影片在網路上爆紅,點閱數一周內就達到80萬。)

另外,hit也可用來表達「成功;受歡迎的事物」,譬如a hit song(暢銷歌曲)。

The movie was a box office hit .

(這部電影很賣座。)

Consumption消費

上面提到的名詞consumption「消費」,動詞為consume,表示「消費者」的名詞則為consumer。

If the epidemic is not contained quickly, the trade, travel, and consumption will be greatly undermined.

(如果沒能快速遏制這個傳染病,貿易、旅遊和消費都將遭受到極大的損害。)

而因許多國家祭出旅遊禁令(travel ban),限制有中港澳地區旅遊史的遊客入境,並縮減航班(curtail flights),也對全球觀光業和飯店業影響甚鉅。

禁令可以用ban來表達,這個詞可當動詞或名詞用,簡單說就是limit、restriction的意思。而prohibition (n.)是一個更貼切的同義詞,相反就是permission (n.),意思是「允許」。

The government has imposed a travel ban on passengers arriving from China, Hong Kong, and Macau.

(政府對中港澳旅客實施旅遊禁令。)

新冠肺炎疫情不僅衝擊全球經濟,日前美股更少見觸發熔斷機制。19世紀奧地利外交家Metternich曾用了「When France sneezes, Europe catches a cold.」(當法國打噴嚏,全歐洲都感冒。)來形容當時法國對歐洲的影響力,而這次從中國爆發的疫情,在全球化之下對世界各國的影響力更是無法預測,也可說是「When China sneezes, the world catches a cold.」。

【多益模擬試題】

1. The scale and magnitude of the economic impacts __________ by the government’s responses to the crisis.

(A) determines (B) are determining (C) will be determined (D) determining

2. Women who ___________ more caffeine might have a higher risk of hypertension.

(A) consuming (B) consumption (C) consumes (D) consume

解析:

1. 正解為(C)。題意為「經濟衝擊的規模和力道將視政府的危機處理而定。」本題為動詞語態題,「衝擊」是由政府的反應來決定,而不是決定政府的反應,因此需用被動語態(C)。

2. 正解為(D)。題意為「喝較多咖啡因的婦女們的高血壓風險也較高。」本題who後面需要一個動詞,且動詞的單複數必須和主詞women一致,因此本題答案為(D)。

