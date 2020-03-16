辛巴威超狂女防長：病毒是上帝處罰歐美對南非的制裁

▲國防女部長穆欽古莉（Oppah Muchinguri）。（圖／翻攝自Twitter／Oppah Muchinguri）

實習記者符芳萱／綜合報導

辛巴威在鄰國南非出現確診首例患者後，已經升級首都哈拉雷（Harare）的隔離中心。國防部長穆欽古莉（Oppah Muchinguri）近日說，新冠肺炎是上帝處罰歐美對南非實施的制裁，「他們的經濟在尖叫，就像對我們的經濟一樣。川普應該知道他不是上帝了。」

穆欽古莉在16日津巴布韋民族解放戰爭合作者協會（ZILWACO）活動上提出上述說明。不過，已故前總理摩根•茨萬吉拉伊（Morgan Tsvangirai）的前顧問亞歷克斯•馬格薩（Alex Magaisa）回應，穆欽古莉的言論「無知又殘酷」。

馬格薩在推特說，「她的令人作嘔的言論表明了該政權的無能，無知和殘酷。她是Zanu-PF主席，居然認為冠狀病毒是一種西方疾病，這是原始思維和廉價政治活動。她不知道這是全球性的大流行。」

同時，衛生部長奧巴迪亞•莫約（Obadiah Moyo）感謝中國友好的舉動，不僅增強他們應對病毒的能力，而且還將確保醫務人員和患者的衛生環境符合世界衛生組織（WHO）的要求。他說，「冠狀病毒即將來臨，這是非常令人恐懼的。我們必須做好準備。 」

WHO擔心，非洲內陸的衛生設施較差，非洲的大規模爆發可能會摧毀整個社區。在嚴重的情況下，冠狀病毒患者通常需要呼吸機進行呼吸，而辛巴威大部分的公立醫院都缺少或完全沒有該設備。

