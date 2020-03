西班牙居民開窗鼓掌向防疫人員致敬　陽台深蹲玩賓果

▲西班牙居民開窗為防疫人員鼓勵。(圖/路透)

實習記者施怡妏/綜合報導

西班牙為了防止疫情擴散,總理桑切斯(Pedro Sanchez)日前宣佈,從14日開始為期15天全國封城。首都馬德里的居民在當天晚上號召大家一起開窗用掌聲感謝防疫人員,許多人打開窗戶走到陽台,向第一線的公衛人員致敬。封城期間除了可以短暫外出購買日常生活用品、上班、去醫院或銀行,其他時間都必須待在家中,國內的學校、飯店、酒吧等非必要場所也都下令暫停營業。

根據thelocal.es報導,義大利的居民發起「開窗合唱」的活動,在陽台上唱歌、跳舞鼓勵前線的防疫人員。西班牙封城的第一天晚上,就號召民眾晚上10時打開自家窗戶,一起為防疫人員鼓勵歡呼。夜晚的街道空蕩蕩的,但是居民的熱情滿點,用掌聲及尖叫聲為防疫人員加油打氣,許多人拿起手機照相錄影,記錄這感動的一刻。

People in #Spain on lockdown due to #coronavirus are playing bingo from their balconies #COVIDー19 #COVID19 #coronapocolypse pic.twitter.com/X12nychSXw