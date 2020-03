宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

宏正科(6277)今(2)日宣布勇奪「2019亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2019)殊榮,並在首次參選就從186家候選企業中脫穎而出,與台灣微軟等IT大廠並列亞洲最佳企業雇主,且為台灣電腦周邊產業中唯一獲獎企業。