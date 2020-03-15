宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

▲宏正科防疫提出三大遠距解決方案。（圖／宏正科提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，宏正科（ATEN International，6277）提出三大遠距解決方案，包括BYOD高效協作會議、教育直播教學、企業遠端辦公，協助企業、教育機構在疫情期間，也能完成遠距會議、直播教學的任務。

宏正科推的是「BYOD高效協作會議」，主要是讓員工在疫情期間，避免待在人多的密閉空間裡，而根據研究顯示，超過76%員工會攜帶自己的行動裝置上班，並用來處理工作任務，因此ATEN VP2120 Seamless簡報切換器，具備互動功能，通過ATEN Video Presentation Control App ，可4個人同時上線開會或是應用在小班制內訓。

宏正科再來推的是「教育直播教學」，主要是疫情期間，學校遇到需要停課或學生需要在家隔離的狀況時，UC9020 StreamLive HD多功能直播機可以幫助學生們學習不中斷，不論是直播上課或是一對一課後輔導，影片都可全程錄下，學生還可回放教學影片重覆溫習課程。

宏正科也推出「企業遠端辦公」，主要是透過ATEN近期發表的ATEN CN9600，讓所有工作者在家就可以存取辦公室電腦或工作站的數位視訊、音訊及USB虛擬媒體訊號，提供經濟實惠且經久耐用的網路服務器管理方案，同時確保使用者操作主機的可靠性和效率。