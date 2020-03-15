　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲宏正科提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務。（圖／宏正科提供）

▲宏正科防疫提出三大遠距解決方案。（圖／宏正科提供）

記者姚惠茹／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，宏正科（ATEN International，6277）提出三大遠距解決方案，包括BYOD高效協作會議、教育直播教學、企業遠端辦公，協助企業、教育機構在疫情期間，也能完成遠距會議、直播教學的任務。

宏正科推的是「BYOD高效協作會議」，主要是讓員工在疫情期間，避免待在人多的密閉空間裡，而根據研究顯示，超過76%員工會攜帶自己的行動裝置上班，並用來處理工作任務，因此ATEN VP2120 Seamless簡報切換器，具備互動功能，通過ATEN Video Presentation Control App ，可4個人同時上線開會或是應用在小班制內訓。

宏正科再來推的是「教育直播教學」，主要是疫情期間，學校遇到需要停課或學生需要在家隔離的狀況時，UC9020 StreamLive HD多功能直播機可以幫助學生們學習不中斷，不論是直播上課或是一對一課後輔導，影片都可全程錄下，學生還可回放教學影片重覆溫習課程。

宏正科也推出「企業遠端辦公」，主要是透過ATEN近期發表的ATEN CN9600，讓所有工作者在家就可以存取辦公室電腦或工作站的數位視訊、音訊及USB虛擬媒體訊號，提供經濟實惠且經久耐用的網路服務器管理方案，同時確保使用者操作主機的可靠性和效率。

ET快訊
硬起來！女藥師要對逼下跪南港狂嬤提刑事告訴
遭逼下跪！女藥師親出面「還原事發經過」：對不起造成大家困擾
LIVE／還錯健保卡遭嬤逼下跪道歉　當事藥師親自現身說明
驚悚撞擊影片曝！苗栗騎士過彎擦撞遊覽車噴飛　當場爆頭慘死
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

Apple提倡防疫可靠資訊　疫情資訊App優先審核

玩美移動為美妝企業防疫　免費提供「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」

Apple暫時關閉大中華地區以外的Apple Store　台灣暫不影響

華為P40 Pro Premium韓網站現身　6.7吋螢幕配上5鏡頭

西班牙確診數急速暴增　Apple關閉當地11家零售門市

因應疫情　Apple WWDC 2020、5大OS改採線上曝光

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

隨機砍人畫面曝...新店男跟老婆大吵！下秒竟「狠捅路人」發洩　他背噴血慘死

譚德塞大讚日本「防疫做得好」 竟是安倍海捐47億給WHO...

1分鐘看WHO秘書長譚德塞神語錄　「應感謝中國」網轟欠全球一個道歉

藥師賣口罩被婦人逼「磕頭下跪」 她猛喊對不起...只因還錯健保卡

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

Apple提倡防疫可靠資訊　疫情資訊App優先審核

玩美移動為美妝企業防疫　免費提供「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」

Apple暫時關閉大中華地區以外的Apple Store　台灣暫不影響

華為P40 Pro Premium韓網站現身　6.7吋螢幕配上5鏡頭

西班牙確診數急速暴增　Apple關閉當地11家零售門市

因應疫情　Apple WWDC 2020、5大OS改採線上曝光

義大利封國！民眾開窗快閃合唱國歌提振士氣「一切都會安好」

英國衛生大臣：考慮要求70歲以上老人全部自主隔離

小薰《租屋》被變態房東跟蹤　午夜12點驚悚上線「網友嚇到不敢看」

超可愛！DHC出《怪獸電力公司》睫毛滋養液、泡沫洗面乳

馬來西亞「單日暴增190例」累計428確診　路透：與萬人大集會有關

奴才忙滑手機！　橘貓遭無視「怒鑽神秘黑洞」變袋鼠寶寶討關注

新增6例全是「境外移入」　醫求：暫時不要再出國了！拜託！

湯姆漢克斯確診新冠肺炎第4天「隔離飲食公開」　澳洲美少年驚呆：塗太多啦！

重返現場找浪浪「有緣就收編」　回家後「對貓一個要求」網全笑噴

南港嬤稱「沒要藥師下跪」　藥師公會：羅生門讓檢調查清楚

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

3C家電熱門新聞

蘋果新iPhone傳官網直接上架

iPhone 9新概念影片釋出

Apple暫時關閉大中華地區以外的Apple Store

華為P40 Pro Premium韓網站現身

當遊戲變工作　電競賽評請辭走人

3C達人5招教你破解山寨AirPods

玩美移動為美妝企業防疫　免費提供「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

日本市佔第一　三菱電機神人解答

realme Buds Air開賣15分鐘搶購一空

宏正科防疫提三大遠距解決方案　運用「BYOD高效協作會議」完成工作任務

OnePlus 8將上市　規格預測一次看

FB上互搜就變...「建議好友」？

iPhone 11 & iPhone 11 Pro Max開箱

更多熱門

相關新聞

ATEN宏正科獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」

ATEN宏正科獲頒「2019亞洲最佳企業雇主獎」

宏正科（6277）今（2）日宣布勇奪「2019亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2019)殊榮，並在首次參選就從186家候選企業中脫穎而出，與台灣微軟等IT大廠並列亞洲最佳企業雇主，且為台灣電腦周邊產業中唯一獲獎企業。

泰語教學金門台灣遠端連線

泰語教學金門台灣遠端連線

宏正科處分信驊獲利9.51億元

宏正科處分信驊獲利9.51億元

宏正科11月營收4.86億創新高

宏正科11月營收4.86億創新高

宏正科明年鎖定企業協作＋中央控制

宏正科明年鎖定企業協作＋中央控制

關鍵字：

宏正科ATEN遠端視訊直播教學

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

更／川普病毒檢測結果出爐

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

北部男高中生和家人遊希臘回國確診

大快人心！逼藥師下跪奧客婦找到了！

即／義大利市長感染新冠肺炎病逝

新增6境外移入！　新冠肺炎累計59例

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

新店男犯隨機殺人案…自稱「小鄭容和」吳慷仁發聲！

雷／《梨泰院》衝擊結尾觀眾傻爆眼

貓凌晨4點咬臉　她痛醒發現羊水破

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

婦人失蹤17天後尋獲　家屬一問嚇傻...神秘帶路人「已死亡20多年」

藥師下跪不提告！北檢：分案從嚴偵辦

更多

最夯影音

更多
台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察

台灣5大防疫措施讓老外推爆！ 美國人：世界各國要仔細觀察
牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

新店男跟妻吵架怒下車！　持刀隨機捅...路人噴血慘死

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

《奈何BOSS要娶我2》睡衣誘惑　凌BOSS等不及「妳可以快一點嗎？」

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

網紅居家隔離開箱「佛心關懷包」餅乾、口罩、氯錠安心過14天！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面